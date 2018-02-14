Новая гипотеза о природе Тунгусского метеорита

В районе взрыва были повалены все деревья на площади около 2200 квадратных километров и под действием светового излучения на десятки километров вокруг вспыхнула тайга, но без никаких следов наземных разрушений. По сообщениям очевидцев, перед взрывом над тайгой пронеслось ослепительно яркое тело, затмевающее солнечный свет.

Считается, что этот взрыв был вызван взорвавшимся космическим телом (кометой, астероидом или метеоритом), получивший название Тунгусский метеорит и относится к одному из самых загадочных явлений ХХ столетия. Разгадкой падения данного космического тела занимались и занимаются многочисленные ученые и исследователи ряда стран мира. Ими выдвинуто около ста гипотез с попытками объяснения природы и причины этого таинственного события, но ни одна из выдвинутых ими версий не даёт полного объяснения по всему спектру событий и фактов, сопровождавших явление Тунгусского феномена. Все предлагаемые версии о Тунгусском метеорите вступают в противоречие друг с другом и обстоятельствами реально протекавшего события Тунгусского феномена.

Просмотрев и изучив опубликованные материалы по проведенным научным исследованиям, я склоняюсь к мысли, что основной причиной возникновения этой катастрофы, следует рассматривать кометную и геотектоническую версии, на которых хочу кратко остановиться.

На сегодняшний день большая часть комет находится в облаке Оорта, которое предположительно образовалось после столкновения Планеты Х с планетой Фаэтон. Планета Х появилась в Солнечной системе, после захвата ее Солнцем около 4,5 млрд. лет назад. Исходя из описаний астрономов Эстера Линдера и Кристофа Мордасини из Бернского университета (Швейцария), ее радиус в 3,7 раза больше Земли. Атмосфера её состоит из водорода и гелия, с температурой минус 226 градусов Цельсия. Под газовой оболочкой располагается слой водяного льда с температурой минус 63 градусов Цельсия, который лежит на тонком слое силикатной мантии, под которым скрывается железное ядро с температурой до 3400 градусов Цельсия. По их мнению, Планета Х излучает примерно в тысячу раз больше энергии, чем поглощает, что приводит к её постоянному охлаждению и пополнению льдом слоя водяного льда.

Первоначально, около 4,5 млрд. лет назад, Планета Х начала свое движение через Солнечную систему в сторону Солнца по еще несформированной орбите против вращения её планет, которые в то время находились на стадии формирования. Одной из первых планет на пути следования Планеты Х оказалась планета Фаэтон (Астерон), находившаяся между орбитами Юпитера и Марса. На то время, очевидно, ядро и кора планеты Фаэтон уже находились в сформированном твердом состоянии, а по мнению астронома Томаса Ван Фландерна, она обладала еще толстой ледяной корой, аналогичной Планеты Х.

В период формирования ядра и коры, планета Фаэтон подвергалась различным гравитационным, тектоническим и другим процессам, приводящим к образованию трещин в твердой коре и ледяной оболочке. В последствии, эти трещины служили проводящими каналами для выделяющихся с глубин газов, представленных в основном метаном, которые поступали с глубин в разогретом виде. Так как сверху кора была перекрыта ледяной оболочкой, в которой верхняя часть в результате сезонных колебаний температур обладала слоем твердого льда, не подвергающегося развитию трещин, то эти газовые выделения начали накапливаться в трещинах нижней части оболочки, разогревая ее, образуя своеобразные ледяные пустоты-жеоды (пропарины) в виде холодильных камер, в которых происходило их концентрация и накопление.

При столкновении с Планетой Х, которая по массе значительно её превосходила, эта планета была разрушена на разнообразные осколки преимущественно неправильной формы и всевозможных размеров, называемые астероидами и метеоритами, а также крупные ледяные обломки. Впоследствии астероиды и метеориты, при гравитационном воздействии Юпитера, формировали свои орбиты и сконцентрировались в узком пространстве, образуя так называемый Главный пояс астероидов и метеоритов. Ледяные обломки от ледяной коры, по мнению Томаса Ван Фландерна, были выброшены за пределы планетной системы, где образовали облако Оорта, которое в дальнейшем служило источником долгопериодических комет. Однако после столкновения планет, значительная часть астероидов и метеоритов, вместе с ледяными обломками были захвачены Планетой Х и продолжили совместное с ней движение в сторону Солнца в виде мощного потока-роя. Впоследствии совместного движения, большие ледяные глыбы отделились от них и продолжили свое движение в виде комет с потоками мелких метеоритов, формируя свои самостоятельные орбиты.

Одна с таких комет в 1908 году, составной частью, которой являлся лёд с крупной пустотой-жеодой (пропариной) заполненной замерзшим газом-метаном, пролетая на близком расстоянии от Земли по очень пологой траектории и попав в её атмосферу, начала от перегрева стремительно разрушаться. В результате этого произошел выброс газа, который от раскаленных метеоритных кусков сопровождавших комету, воспламенился и спровоцировал мощный взрыв на высоте около 5-7 км от земной поверхности. Территория, над которой произошел взрыв, относится к Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции, где на сегодняшний день выявлено десятки крупных нефтегазоносных месторождений. Продуктивные нефтегазоносные горизонты находятся здесь среди пластов рифейских, вендских и кембрийских осадочных отложений на глубинах 1,5-3,5 км.

В пределах таких типов нефтегазоносных проявлений, очень часто происходит образование и скопление свободного метанового газа, который равномерно заполняет пористые и трещиноватые горные породы над нефтяными пластами, создавая пластовые газовые залежи или своеобразные газовые шапки. Помимо этого, данная территория характеризуется еще значительной заболоченностью, где могут также образовываться большие скопления болотного метанового газа. Примерно за десять дней до Тунгусского события, в этом районе еще случилось небольшое землетрясение.

В результате этого землетрясения, возможно, произошло частичное нарушение нефтегазоносных пластов, с образованием многочисленных трещин, по которым состоялось перераспределения свободного газа и скопление его в приповерхностных горизонтах. Вследствие Тунгусского взрыва, выделилось большое количество энергии, сравнимой с энергией ядерного взрыва, которая вызвала мощные ударные воздушные и сейсмические волны. Эти волны произвели на поверхности тайги большой повал леса, вибрацию приповерхностных осадочных пластов, детонацию нефтегазоносных горизонтов и возникновению новых локальных зон повышенной трещиноватости.

Данные процессы нарушили устойчивость скоплений свободного метанового газа в верхних пластах осадочных пород, что спровоцировало его выброс по вновь образованным трещинам на земную поверхность, формированию воздушных гремучих смесей, возгоранию с крупными вспышками и сериями мощных взрывов, которые на поверхности оставили после себя небольшие воронки. Вследствие взрыва «Тунгусского метеорита» и последующих взрывов метановых газов, выброшенных с приповерхностных осадочных отложений, образовалось локальное землетрясение, которое докатилось до Европы, и было зафиксировано рядом сейсмостанций. Таким образом, тунгусский взрыв помимо кометной природы имеет еще и геолого-тектоническую, связанную с подземными скоплениями метановых газов.

В итоге, исходя из описанного выше Тунгусского события, можно сделать вывод, что столкновения с крупными метеоритами, астероидами и кометами, безусловно, относятся к одним из самых больших катастроф для планеты Земля, которые периодически оказывали глобальные воздействия на ее биосферу и строения, вызывали разнообразные катастрофы и природные катаклизмы, вплоть до вымирания животных, как это было с динозаврами.

Стасив Игорь Васильевич (геолог-краевед)