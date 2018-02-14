Необычная холодная сверхмассивная черная дыра



Солнцеподобная звезда HD131399 вполне заслуживает того внимания, которое на нее обратили многие ученые. И не только потому, что ее судьбу вскоре (по космическим меркам, разумеется) может повторить наше Солнце.

Представьте, что есть планета с тремя солнцами, на которой год длится примерно 550 земных лет, а лето, соответственно, чуть меньше 140 лет. Любителям средиземноморских курортов такая планета пришлась бы по душе, если бы там можно было жить или хотя бы попасть туда. Может, наши потомки когда-нибудь и долетят до HD131399Ab…