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Необычная холодная сверхмассивная черная дыра

14.02.2018 Части света   Нет комментариев


Солнцеподобная звезда HD131399 вполне заслуживает того внимания, которое на нее обратили многие ученые. И не только потому, что ее судьбу вскоре (по космическим меркам, разумеется) может повторить наше Солнце.

:

Необычная холодная сверхмассивная черная дыра

Представьте, что есть планета с тремя солнцами, на которой год длится примерно 550 земных лет, а лето, соответственно, чуть меньше 140 лет. Любителям средиземноморских курортов такая планета пришлась бы по душе, если бы там можно было жить или хотя бы попасть туда. Может, наши потомки когда-нибудь и долетят до HD131399Ab…

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Метки:  необычная, Сверхмассивная, холодная, черная

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