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В Аргентине девушек-подростков напугал гоблин

14.02.2018 Новости   Нет комментариев

Небольшое видео из Аргентины якобы демонстрирует шокирующую встречу нескольких девушек-подростков, гуляющих в поле неподалеку от деревни Тако-Палта-и-Марта, расположенной в северо-западной провинции Тукуман, со странным существом.



Голос за кадром, по-видимому, принадлежит одной из девочек, которая кричит своим друзьям, чтобы они посмотрели на что-то странное, выходящее из леса.

«Это дуэнде?» — спрашивает девочка, имея в виду персонажа из южноамериканского фольклора, похожего на гнома или гоблина.

В Аргентине девушек-подростков напугал гоблин

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Похоже, что ее подозрения подтверждают и другие подростки, потому что они сразу же начинают испуганно кричать и поспешно убегают, когда темная маленькая фигурка выходит на дорогу и поворачивает в их сторону.

К сожалению, рассмотреть что-либо на постоянно прыгающем видео довольно сложно, хотя, судя по нескольким кадрам, двуногое создание действительно похоже на  гоблина.

В Аргентине девушек-подростков напугал гоблин

Происхождение отснятого видеоматериала, которое быстро распространилось по социальным сетям и сайтам,  сложно определить, так как имена очевидцев и подробности этой истории остаются загадкой.

Возможно, что самым ярким подтверждением подлинности видео может служить реакция испуганных подростков, когда они понимают, что за существо появилось перед ними. Однако, прежде чем приступать к каким-либо выводам относительно этого видео,  было бы разумно помнить о том, что подобные кадры можно легко подделать с помощью компьютера.

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Метки:  Аргентине, гоблин, девушек-подростков, напугал

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