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Тропический ливень подтопил Бангкок

15.02.2018 Интересное в мире   Нет комментариев

Тропический ливень подтопил Бангкок

В субботу, 14 октября, в столице Таиланда Бангкоке из-за сильного тропического ливня, не прекращавшегося всю ночь, десятки улиц оказались затопленными дождевыми водами. 
Наводнением парализованы более 30 дорожных участков, в отдельных районах вода поднялась на 40-50 сантиметров. Власти Бангкока просят автомобилистов воздержаться от поездок до тех пор, пока не спадет вода и не улучшится ситуация на дорогах.

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Метки:  Бангкок, ливень, подтопил, тропический

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