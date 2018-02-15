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Тропический ливень подтопил Бангкок
15.02.2018 Интересное в мире
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В субботу, 14 октября, в столице Таиланда Бангкоке из-за сильного тропического ливня, не прекращавшегося всю ночь, десятки улиц оказались затопленными дождевыми водами.
Наводнением парализованы более 30 дорожных участков, в отдельных районах вода поднялась на 40-50 сантиметров. Власти Бангкока просят автомобилистов воздержаться от поездок до тех пор, пока не спадет вода и не улучшится ситуация на дорогах.
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