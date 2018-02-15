Тропический ливень подтопил Бангкок

В 1950 году на Таймс-сквер в Нью-Йорке появился мужчина с узкими бакенбардами и в костюме в стиле викторианской эпохи. По словам очевидцев, он был сильно испуган и совершенно растерян. Буквально через пару минут после того, как странного человека впервые... Подробнее