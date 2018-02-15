Обнаружены гены, связанные с разнообразием цветов кожи

Со временем дети вырастают из игрушек. Тогда родители покупают новые. Но как понять, когда наступает такой момент, когда ребенок больше не нуждается в игрушках?Со временем дети вырастают из игрушек. Тогда родители покупают новые. Но как понять, когда... Подробнее