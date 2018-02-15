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От чего зависит наш рост в течение жизни?

15.02.2018 Что от нас скрывали   Нет комментариев

От чего зависит наш рост в течение жизни?

Вероятнее всего, как и большинство людей преклонного возраста, ваша бабушка уже начала терять в своем росте. Для подобного процесса есть множество причин: с возрастом изнашиваются кости, хрящи сжимаются, а мышцы теряют прежнюю силу. В результате этих процессов при достижении сорокалетнего возраста люди могут терять больше одного сантиметра от своего роста каждые десять лет. Однако не стоит забывать и том, что человек мог быть изначально невысокого роста. Оказывается, и для этого есть свои причины. Главная из них – недостаток питательных веществ, которые нужно было получать еще с раннего детства. Это, как правило, и приводит к тому, что человек не достигает своего максимального роста. На этот раз в новом видео мы расскажем вам о том, от чего зависит наш рост и почему все бабушки «растут вниз».

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Метки:  зависит, течение

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