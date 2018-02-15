В каком возрасте прекращать покупать игрушки?

Что делать в этом случае?

Существует несколько признаков, с помощью которых можно понять, что игрушки больше не нужны:

Появление взрослых интересов . Дело в том, что она из функций детских игрушек заключается в том, что ребенок примеряет на себя роль взрослого человека, тренируется быть таковым. Соответственно, детский конструктор ему нужен не только для развлечения, но еще и для того, чтобы впервые почувствовать себя настоящим полноценным инженером. Но вырастая из детских конструкторов http://kitty.com.ua/c153692/konstruktory ребенок получает дополнительный интерес. Например, он может попросить записать его в кружок авиационного моделирования. В этом случае детский конструктор становится не нужен. Он свою роль отыграл и может быть заменен более взрослым занятием.

. Дело в том, что она из функций детских игрушек заключается в том, что ребенок примеряет на себя роль взрослого человека, тренируется быть таковым. Соответственно, детский конструктор ему нужен не только для развлечения, но еще и для того, чтобы впервые почувствовать себя настоящим полноценным инженером. Но вырастая из детских конструкторов http://kitty.com.ua/c153692/konstruktory ребенок получает дополнительный интерес. Например, он может попросить записать его в кружок авиационного моделирования. В этом случае детский конструктор становится не нужен. Он свою роль отыграл и может быть заменен более взрослым занятием. Игрушки тормозят развитие. Конечно, здесь надо быть очень осторожным. Дело в том, что родителям со стороны может казаться, что ребенок занимается ерундой, клеит какие-то сборные модели, в то время как мог бы делом заняться. На самом деле, очень часто это не так. Когда ребенок клеит модели, для него это отнюдь не ерунда, а очень важное занятие. Тем более, что возможно со временем он свяжет свою жизнь с чем-то таким. Называя сейчас игры со сборными моделями ерундой и сетуя на то, что дети не занимаются делом, родители могут ненароком уничтожить ростки того самого взрослого дела. Если интересны сборные модели — посетите магазин Китти http://kitty.com.ua/c106655/sbornye-modeli и выберите интересный для ребенка вариант.

Можно добавить еще признаков, но достаточно двух указанных выше. Главное здесь то, что если игрушки вступают в противоречие с более взрослым занятием ребенка, то от детских привычек пора отказываться.

Но, что делать, если дети не хотят?

Когда дети не хотят расти

Согласно психологическим исследованиям последних лет нежелание детей вырастать вообще можно назвать едва ли не эпидемией. Почему так происходит до сих пор никто не знает. Объясняют и изменением социальной среды и какими-то биологическими особенностями.

Для нас же важнее не причины, а что делать, чтобы ребенок рос правильно. Поэтому молодым родителям можно предложить несколько вариантов:

Отвлекаем внимание . Если ребенок доламывает игрушку, займите его взрослым занятием. Пусть вместо старого конструктора он пойдет в кружок или займется чем-то еще. Тогда постепенно игрушки будут замещены незаметно для самого ребенка.

. Если ребенок доламывает игрушку, займите его взрослым занятием. Пусть вместо старого конструктора он пойдет в кружок или займется чем-то еще. Тогда постепенно игрушки будут замещены незаметно для самого ребенка. Сокращение времени. Чем-то похоже на предыдущий пункт, только в этом случае речь идет о том, что то время, которое он тратил на игру было занято другими делами. Например, секцией. Это тоже своеобразное вытеснение игрушек, но не дожидаясь их естественных поломок. Главное здесь не перегнуть палку и начать раньше времени.

В целом же переход от игр к жизни без игрушек весьма долгий процесс и иногда он заканчивается лет в шестнадцать. Не бойтесь, если с вашим ребенком происходит нечто подобное. Это вариант нормы.