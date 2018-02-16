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Российская компания создала ховербайк для полиции Дубая

16.02.2018 Что от нас скрывали   Нет комментариев


Российская компания Hoversurf создала специальную версию своего ховербайка.

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Устройство уже установило новый рекорд. Ховербайк поднялся на высоту 28,5 м, а скорость подъема составила 5 м/с. Вес пилота составлял 74 кг, экипировки – 12 кг. Новый ховербайк показал, что может работать при высокой температуре и присутствии пыли.

Российская компания создала ховербайк для полиции Дубая

Демонстрация летающего мотоцикла состоялась в рамках выставки GITEX, которая проходила в Дубае с 8 по 12 октября.

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Метки:  компания, полиции, Российская, создала, ховербайк

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