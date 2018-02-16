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На поверхности Плутона замечены загадочные объекты
16.02.2018 Части света
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Космический аппарат «Новые горизонты» прислал снимки на которых видны странные объекты на поверхности этой карликовой планеты.
MVIC снимает с худшим разрешением, чем LORRI. Потому, несмотря на
меньшее расстояние, детализации ее изображений составила 650 метров на
пиксель, в то время как у LORRI — 480 метров на пиксель. Зато данные
MVIC позволили раскрасить мозаику.
На ней можно увидеть яркий метановый лед, покрывающий кромки многих
кратеров. Также можно заметить темно-красные толионы — органические
частицы, образующиеся в атмосфере Плутона из метана и азота под
действием солнечного света. Их скопления в основном сосредоточены на дне
кратеров, а также разломов. Ученые полагают, что толионы «затекают»
внутрь при движении поверхностных льдов, или же разносятся ветром.
Несмотря на крайнюю разреженность атмосферы, у поверхности Плутона дуют
ветра скорость которых составляет несколько метров в секунду.
Также была опубликована новая мозаика равнины Спутник. Она составлена из
снимков, сделанных с расстояния 17 тысяч километров, их разрешение
составляет 77 — 85 метров на пиксель. Длина запечатленной полосы — 700
километров, ширина — 80 километров.
Если присмотреться, то на одном из участков поверхности можно заметить
X. Ученые считают, что равнина Спутник может представлять собой что-то
вроде гигантской лава-лампы. Находящийся под поверхность более теплый
азот время от времени прорывается наружу, образуя характерные плиты,
которыми покрыта равнина Спутник. Со временем, эти плиты погружаются под
поверхность, и цикл повторяется снова. Возможно, что Х — это место
пересечения четырех уже не существующих плит.
Среди опубликованных снимков есть «Земля Викингов». Научная команда «Новых горизонтов» соединила в одной мозаике кадры земли
Викинга, сделанные камерой LORRI с расстоянии 49 тысяч километров и
фото камеры MVIC, сделанные с расстояния 34 тысяч километров.
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