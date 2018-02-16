На поверхности Плутона замечены загадочные объекты

MVIC снимает с худшим разрешением, чем LORRI. Потому, несмотря на

меньшее расстояние, детализации ее изображений составила 650 метров на

пиксель, в то время как у LORRI — 480 метров на пиксель. Зато данные

MVIC позволили раскрасить мозаику.

На ней можно увидеть яркий метановый лед, покрывающий кромки многих

кратеров. Также можно заметить темно-красные толионы — органические

частицы, образующиеся в атмосфере Плутона из метана и азота под

действием солнечного света. Их скопления в основном сосредоточены на дне

кратеров, а также разломов. Ученые полагают, что толионы «затекают»

внутрь при движении поверхностных льдов, или же разносятся ветром.

Несмотря на крайнюю разреженность атмосферы, у поверхности Плутона дуют

ветра скорость которых составляет несколько метров в секунду.

Также была опубликована новая мозаика равнины Спутник. Она составлена из

снимков, сделанных с расстояния 17 тысяч километров, их разрешение

составляет 77 — 85 метров на пиксель. Длина запечатленной полосы — 700

километров, ширина — 80 километров.

Если присмотреться, то на одном из участков поверхности можно заметить

X. Ученые считают, что равнина Спутник может представлять собой что-то

вроде гигантской лава-лампы. Находящийся под поверхность более теплый

азот время от времени прорывается наружу, образуя характерные плиты,

которыми покрыта равнина Спутник. Со временем, эти плиты погружаются под

поверхность, и цикл повторяется снова. Возможно, что Х — это место

пересечения четырех уже не существующих плит.

Среди опубликованных снимков есть «Земля Викингов». Научная команда «Новых горизонтов» соединила в одной мозаике кадры земли

Викинга, сделанные камерой LORRI с расстоянии 49 тысяч километров и

фото камеры MVIC, сделанные с расстояния 34 тысяч километров.