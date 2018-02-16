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На поверхности Плутона замечены загадочные объекты

16.02.2018 Части света   Нет комментариев

На поверхности Плутона замечены загадочные объекты

Космический аппарат «Новые горизонты» прислал снимки на которых видны странные объекты на поверхности этой карликовой планеты.

На поверхности Плутона замечены загадочные объекты

MVIC снимает с худшим разрешением, чем LORRI. Потому, несмотря на
меньшее расстояние, детализации ее изображений составила 650 метров на
пиксель, в то время как у LORRI — 480 метров на пиксель. Зато данные
MVIC позволили раскрасить мозаику.

На поверхности Плутона замечены загадочные объекты

:

На ней можно увидеть яркий метановый лед, покрывающий кромки многих
кратеров. Также можно заметить темно-красные толионы — органические
частицы, образующиеся в атмосфере Плутона из метана и азота под
действием солнечного света. Их скопления в основном сосредоточены на дне
кратеров, а также разломов. Ученые полагают, что толионы «затекают»
внутрь при движении поверхностных льдов, или же разносятся ветром.
Несмотря на крайнюю разреженность атмосферы, у поверхности Плутона дуют
ветра скорость которых составляет несколько метров в секунду.

На поверхности Плутона замечены загадочные объекты

Также была опубликована новая мозаика равнины Спутник. Она составлена из
снимков, сделанных с расстояния 17 тысяч километров, их разрешение
составляет 77 — 85 метров на пиксель. Длина запечатленной полосы — 700
километров, ширина  — 80 километров.

На поверхности Плутона замечены загадочные объекты

Если присмотреться, то на одном из участков поверхности можно заметить
X. Ученые считают, что равнина Спутник может представлять собой что-то
вроде гигантской лава-лампы. Находящийся под поверхность более теплый
азот время от времени прорывается наружу, образуя характерные плиты,
которыми покрыта равнина Спутник. Со временем, эти плиты погружаются под
поверхность, и цикл повторяется снова. Возможно, что Х — это место
пересечения четырех уже не существующих плит.
Среди опубликованных снимков есть «Земля Викингов». Научная команда «Новых горизонтов» соединила в одной мозаике кадры земли
Викинга, сделанные камерой LORRI с расстоянии 49 тысяч километров и
фото камеры MVIC, сделанные с расстояния 34 тысяч километров.

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Метки:  Загадочные, замечены, объекты, Плутона, поверхности

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