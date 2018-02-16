Черные дыры можно наблюдать в видимом свете

Международная команда исследователей сообщает, что активность черных дыр можно наблюдать в оптическом диапазоне во время мощных вспышек, а также указывает, что мерцающий свет, испускаемый газами, заполняющими пространство вокруг черной дыры, напрямую указывает на присутствие черной дыры. В новом исследовании астрономы отмечают, что оптическое – а не только рентгеновское – излучение предоставляет надежные свидетельства активности черной дыры.

Раз в несколько десятилетий двойные звездные системы, включающие черную дыру, могут испытывать мощные вспышки, обусловленные падением большого количества материи, «потерянной» звездой-компаньоном, на черную дыру. V404 Лебедя, одна из ближайших к нам двойных систем, включающих черную дыру, «проснулась» после 26 лет «спячки», испытав 15 июня 2015 г. такую вспышку.

В своей работе астрономы во главе с Марико Кимура, студентом магистратуры Киотского университета, Япония, в ходе наблюдений этой системы получили беспрецедентные данные, демонстрирующие повторяющиеся спектральные фрагменты в оптическом диапазоне, помимо аналогичных фрагментов в рентгеновском диапазоне. Как отмечают ученые, появление этих характерных спектральных фрагментов в оптическом диапазоне связано с переизлучением рентгеновских лучей, поглощенных материей, находящейся в окрестностях черной дыры, в более низкоэнергетическом диапазоне.

Исследование опубликовано в журнале Nature.