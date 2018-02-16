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На МКС проведут уникальный эксперимент
16.02.2018 Части света
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Участники следующей, 47-ой по счету, экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) проведут эксперимент по изучению воздействия длительного пребывания в космосе на организм человека. Эти сведения были оглашены на совместной пресс-конференции членов экипажа в Центре управления полетами НАСА в Хьюстоне, сообщает в пятницу, 8 января, ТАСС. :
«Главная задача — сбор статистического материала и изучение влияния на организм человека факторов, обусловленных длительным пребыванием в космосе», — сообщил на пресс-конференции командир экипажа Алексей Овчинин. По его словам, результаты опытов, «позволят ученым сделать выводы, позволяющие человеку путешествовать к другим планетам, астероидам и возвращаться в хорошей физической форме».
По данным Управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства, сверхзадача тестов — изучение закономерностей движения различных субстанций в теле человека в условиях невесомости. Особое внимание ученые планируют уделить колебаниям внутричерепного давления космонавтов и кровяного давления во всех сосудах их организмов.
В состав миссии МКС-47 входят российские космонавты Алексей Овчинин, Олег Скрипочка и американский астронавт Джефф Уильямс. Российско-американский эксперимент, о котором идет речь, получил название Fluid shifts.
Как ожидается, экипаж отправится на МКС на борту корабля «Союз-ТМА-20М» 19 марта с космодрома Байконур. Экспедиция рассчитана на шесть месяцев, в течение которых члены экипажа планируют провести около 250 научных экспериментов и исследований, в том числе в области физики и биологии.
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