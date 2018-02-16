На МКС проведут уникальный эксперимент

«Главная задача — сбор статистического материала и изучение влияния на организм человека факторов, обусловленных длительным пребыванием в космосе», — сообщил на пресс-конференции командир экипажа Алексей Овчинин. По его словам, результаты опытов, «позволят ученым сделать выводы, позволяющие человеку путешествовать к другим планетам, астероидам и возвращаться в хорошей физической форме».

По данным Управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства, сверхзадача тестов — изучение закономерностей движения различных субстанций в теле человека в условиях невесомости. Особое внимание ученые планируют уделить колебаниям внутричерепного давления космонавтов и кровяного давления во всех сосудах их организмов.

В состав миссии МКС-47 входят российские космонавты Алексей Овчинин, Олег Скрипочка и американский астронавт Джефф Уильямс. Российско-американский эксперимент, о котором идет речь, получил название Fluid shifts.

Как ожидается, экипаж отправится на МКС на борту корабля «Союз-ТМА-20М» 19 марта с космодрома Байконур. Экспедиция рассчитана на шесть месяцев, в течение которых члены экипажа планируют провести около 250 научных экспериментов и исследований, в том числе в области физики и биологии.