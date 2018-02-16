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Геостационарное кольцо Земли

16.02.2018 Части света   Нет комментариев

Геостационарное кольцо Земли

Кольцевые системы достаточно распространены в Солнечной системе. Они имеются у Сатурна, Юпитера, Урана, Нептуна и даже некоторых астероидов. В принципе, и у Земли тоже есть своеобразное кольцо. Правда оно является не творением природы, а делом человеческих рук.

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Это кольцо образовано геостационарными спутниками. Они находятся на экваториальной орбите высотой примерно 35 800 километров, и движутся вокруг Земли со скоростью, равной  ее скорости вращения вокруг своей оси. Таким образом, геостационарный спутник всегда «висит» над одним и тем же участком поверхности.

На представленной мозаике можно увидеть около полусотни геостационарных спутников. Она была создана астрофотографом Адамом Блоком. В то время как звезды и планеты в течение ночи движутся по небосводу, геостационарные спутники остаются на одном и том же месте. Поэтому на фото с большой выдержкой они выглядят как точки на фоне полос, оставленных звездами.

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Метки:  Геостационарное, Кольцо

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