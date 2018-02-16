Геостационарное кольцо Земли

Это кольцо образовано геостационарными спутниками. Они находятся на экваториальной орбите высотой примерно 35 800 километров, и движутся вокруг Земли со скоростью, равной ее скорости вращения вокруг своей оси. Таким образом, геостационарный спутник всегда «висит» над одним и тем же участком поверхности.

На представленной мозаике можно увидеть около полусотни геостационарных спутников. Она была создана астрофотографом Адамом Блоком. В то время как звезды и планеты в течение ночи движутся по небосводу, геостационарные спутники остаются на одном и том же месте. Поэтому на фото с большой выдержкой они выглядят как точки на фоне полос, оставленных звездами.