Вулкан Олимп уничтожил жизнь на Марсе

Ученые рассказали, какой вулкан погубил жизнь на Марсе. По словам экспертов, это была настоящая катастрофа, так как извергался самый большой вулкан в Солнечной системе под названием «Олимп». Его величина составляла 20 километров.

Как выяснили эксперты, до того, как он начал действовать на планете были озера, реки и моря. Но «Олимп» буквально испарил всю воду, навсегда изменив облик Марса.

Эксперты также утверждают, что его деятельность сдвинула ось планеты на 20 градусов, что тоже привело к фатальным последствиям.