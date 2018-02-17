Реклама

Gallery

1381921680_gde-skryvayutsya-zvezdnye-bozhestva 1396670761_thumb_chinovniki-i-biznesmeny-sovershili-ritual-noe-ubiiystvo-tigrov-radi-razvlecheniya_1 1402020003_astronom-poiymal-potryasayushee-severnoe-siyanie_1 1409677203_istoriya-v-fotografiyah_7 1410380462_vzglyad-v-proshloe-nasheiy-vselennoiy_1 1411738562_thumb_Etot-den-v-istorii-mirovogo-terrora-15-noyabrya 1398297062_thumb_Upravlenie-soznaniem-eksperimenty-CRU 1403747822_Prorochestva-o-francuzskoiy-revolyucii_3

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

Вулкан Олимп уничтожил жизнь на Марсе

17.02.2018 Части света   Нет комментариев

Вулкан Олимп уничтожил жизнь на Марсе

Ученые рассказали, какой вулкан погубил жизнь на красной планете. По словам экспертов, всему виной стало извержение самого мощного вулкана в Солнечной системе. Он назывался Олимп. Также его деятельность сдвинула ось планеты на 20 градусов.

:

Ученые рассказали, какой вулкан погубил жизнь на Марсе. По словам экспертов, это была настоящая катастрофа, так как извергался самый большой вулкан в Солнечной системе под названием «Олимп». Его величина составляла 20 километров.

Как выяснили эксперты, до того, как он начал действовать на планете были озера, реки и моря. Но «Олимп» буквально испарил всю воду, навсегда изменив облик Марса.

Эксперты также утверждают, что его деятельность сдвинула ось планеты на 20 градусов, что тоже привело к фатальным последствиям.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  Вулкан, уничтожил

Похожие сообщения:

?>