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Молния ударила в НЛО в небе над США

17.02.2018 НЛО   Нет комментариев


В американском штате Делавэр очевидец снял на видео момент попадания разряда молнии в НЛО находящийся в небе во время сильной грозы.

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Молния ударила в НЛО в небе над США

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Метки:  молния, ударила

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