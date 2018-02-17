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Молния ударила в НЛО в небе над США
17.02.2018 НЛО
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В американском штате Делавэр очевидец снял на видео момент попадания разряда молнии в НЛО находящийся в небе во время сильной грозы.
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17.02.2018 НЛО
В американском штате Делавэр очевидец снял на видео момент попадания разряда молнии в НЛО находящийся в небе во время сильной грозы.
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