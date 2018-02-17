Жертвами наводнений во Вьетнаме уже стали 68 человек

Несколько лет назад, глядя на снимки Марса, полученные НАСА, геолог из Университета Брауна Питер Шульц заметил множество ярких полос, исходящих из крупных ударных кратеров на поверхности планеты. Странность была в том, что они простирались гораздо дальше... Подробнее