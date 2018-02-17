В Якутии нашли древние бактерии которым 3,5 миллиона лет

«Мы выяснили, что в мерзлой толще, сформировавшейся примерно 3,5 млн лет и высотой 60 метров, выживает огромное множество, сотни, разнообразных микроорганизмов — и те, которые живут в воде, и те, которые живут в почве. По результатам геномного анализа, по меньшей мере десятая часть организмов может быть неизвестными видами», — пояснил Брушков.

В статье ученые отмечают, что такое разнообразие бактерий в случае изменения климата и оттаивания пород может привести к неизвестным последствиям для биосферы. «Если микроорганизмы из мерзлых пород окажутся в окружающей среде, последствия могут быть непредсказуемыми — мы не знаем, как они будут взаимодействовать с живыми организмами. Многие из них не похожи на те, которые присутствуют сейчас в современной биосфере. Некоторые могут быть опасными или, наоборот, полезными», — отметил заведующий кафедрой геокриологии геологического факультета МГУ.

В районе «Мамонтовой горы», сложенной речными отложениями эпохи неогена (около 14-11 млн лет назад), подобное исследование проводилось впервые. По словам Брушкова, микроорганизмы идентифицировались с помощью расшифровки участков генома, которые слабо эволюционируют. Анализ проводили в Институте химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН в Новосибирске.