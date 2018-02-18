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Ученые нашли средство от старения

18.02.2018 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Ученые нашли средство от старения

Ученые из Университета Кейс Вестерн Резерв определили молекулярный механизм, который определяет продолжительность жизни червей и млекопитающих. Оказалось, что животные, имеющие в организме высокий уровень определенных белков, живут дольше и в меньшей степени страдают от возрастных заболеваний. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Communications.

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Специалисты обнаружили, что повышение или уменьшение концентрации белков, называемых Kruppel-подобными факторами транскрипции (KLF), позволяет продлевать или сокращать жизнь круглых нематод Caenorhabditis elegans. Эти соединения регулируют активность генов, подавляя их экспрессию — процесс, когда информация, содержащаяся в ДНК, используется для синтеза биополимеров. KLF есть не только у червей, но и у млекопитающих, включая человека.

С возрастом уровень KLF снижается. Учитывая, что эти белки важны для поддержания функция кровеносных сосудов, их потеря провоцирует развитие гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний и даже деменции. Kruppel-подобные транскрипционные факторы контролируют аутофагию — уничтожение дефектных клеток, их органелл и побочных продуктов жизнедеятельности самим организмом. В противном случае происходит накопление клеточного «мусора» и токсичных веществ, что сокращает жизнь.

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Метки:  средство, старения, Ученые

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