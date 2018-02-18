Еда будущего



Население планеты Земля увеличивается все больше, а еды становится все меньше. Это заставляет человека искать новые продовольственные ресурсы и технологии для производства продуктов питания. Еда из насекомых, распечатанная на 3D-принтере или созданная из стволовых клеток животных? Какой будет потребительская корзина третьего тысячелетия? Как в ближайшее время могут измениться гастрономические вкусы человечества? Из чего мы готовы делать продукты питания, чтобы удовлетворить запросы стремительно растущего общества? Что мы будем есть в 2050-м? И будем ли есть вообще? Что станет с цивилизацией, в случае потребления только синтезированных продуктов? Сможет ли она избежать мутаций и страшных болезней? И не погибнет ли население Земли от голода?

Поделиться в соц. сетях