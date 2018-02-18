Заблудившийся во времени

В морге из карманов одежды покойного извлекли:

пивной жетон на 5-центов с названием бара, который был незнаком даже старейшим жителям района;

счет за обслуживание лошади и мойку экипажа, выданный платной конюшней, располагавшейся по Лексингтон Авеню, однако в то время не указанной ни в одном справочнике;

около 70 долларов в старых долларовых банкнотах;

визитка с именем Рудольфа Фенца, согласно которой местом его проживания значилась квартира на Пятой Авеню в Нью-Йорке;

письмо, отправленное на этот же адрес в июне 1876 года из Филадельфии.

Ни на одном из этих предметов не было заметно признаков воздействия времени.

Капитан Губерт Рим из департамента по розыску пропавших людей попытался с помощью этих данных идентифицировать странного человека. В результате расследования удалось установить следующее.

По указанному на визитке адресу на Пятой Авеню находилось коммерческое предприятие, и имя Рудольфа Фенца его тогдашнему владельцу не было знакомо. Не было Фенца и в адресной книге города, и его отпечатков не нашлось ни в одной базе данных. Никто не заявлял о пропаже этого человека.

Рим продолжал расследование и, в конце концов, обнаружил некоего Рудольфа Фенца-младшего в телефонном справочнике за 1939 год. Рим опросил жителей по указанному адресу и выяснил, что некогда здесь действительно проживал Рудольф Фенц, лет 60-ти, работавший неподалеку. После выхода на пенсию в 1940 году он переехал в другое место.

Рим разыскал адрес предполагаемого Фенца, но тот умер еще за пять лет до случившегося, однако его жена была еще жива и жила во Флориде. Следователь связался с ней и выяснил, что отец ее мужа таинственным образом исчез в 1876 году в возрасте 29 лет. Он просто вышел из дома на вечернюю прогулку и больше его никто не видел.

Данная история была опубликована во множестве газет и журналов в 1970-х, 1980-х и вплоть до 2000 года подавалась как реально случившееся событие. Тем не менее, нашелся исследователь Крис Обек, который решил проверить достоверность описанного и пришел к выводу, что люди и события, указанные в этой истории, являются полностью вымышленными, хотя сам он так и не смог определить первоисточник.

В 2002 году пастор Джордж Мерфи утверждал, что оригинальным источником является либо одно из произведений антологии научно-фантастических произведений под руководством Роберта Хайнлайна «Tomorrow, The Stars», либо рассказ, опубликованный в номере «Кольеровского еженедельника» за 15 сентября 1951 года.

Автором этой истории является писатель-фантаст Джек Финней, а вымышленный эпизод с Робертом Фенцом является частью рассказа «Боюсь», который сперва и появился в «Кольеровском еженедельнике».



И вроде бы все стало на свои места — Роберт Фенц оказался литературным героем в фантастическом произведении.

Однако в 2007 году ученый, работающий в Берлинском новостном архиве, нашел новостную статью, датированную апрелем 1951 года, в которой упоминалась эта же самая история.

Данная заметка была отпечатана за 5 месяцев до того, как появился рассказ Джека Финнея.

Кроме того, в статье упоминалось, что нескольким исследователям удалось найти свидетельства существования настоящего Рудольфа Фенца, а также подтвердить факт его исчезновения в 1876 в возрасте 29 лет.