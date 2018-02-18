Немецкая загадка Петра Великого



Сегодня мы привыкли называть Петра Первого просто Великим. А вот многие его современники с нами не только не согласились бы, но и назвали бы первого русского императора подменным царем, немцем с Кукуевой слободы. Также назвал его и Дмитрий Мережковский в своем романе «Христос и Антихрист», написанном им в 1905 году. Так бывает ли дым без огня? Если Пётр Первый действительно был самозванцем, подмененным царём, который сумел удержаться на престоле, стал победителем и написал историю под себя? Мы решили проверить, есть ли основания под народной молвой.

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