Наблюдаемая Вселенная содержит в 10 раз больше галактик, чем считалось

Снимки Hubble Deep Field, полученные в середине 90-х гг. 20-го столетия, позволили оценить количество галактик во Вселенной, которое в то время было принято равным примерно 100 миллиардам галактик. Теперь международная команда астрономов во главе с Кристофером Конселиче (Christopher Conselice) из Ноттингемского университета, Соединенное Королевство, показала, что эта цифра может быть занижена как минимум в 10 раз.

Конселиче и его команда пришли к этим выводам, изучив снимки далеких областей Вселенной, сделанные «Хабблом»; данные, полученные этой научной командой в предыдущем исследовании, и другие опубликованные ранее научные данные. Ученые конвертировали эти снимки в трехмерные изображения, чтобы произвести точные измерения числа галактик в разные эпохи существования Вселенной. Кроме того, исследователи использовали в своей работе новые математические модели, позволившие выявить существование галактик, которые невозможно наблюдать при помощи текущего поколения телескопов.

Ещё одним важным выводом из этой работы является разрешение так называемого парадокса Ольберса, или фотометрического парадокса, в котором противопоставляются между собой огромная суммарная светимость источников излучения, покрывающих собой почти всё наблюдаемое ночное небо, и темный вид этого неба. Разрешение этого парадокса, согласно команде Конселиче, состоит в том, что, несмотря на то, что в ранней Вселенной плотность распределения галактик была очень высока, и поэтому они покрывают собой почти все видимое небо, однако они остаются невидимыми для современных телескопов из-за комбинации следующих факторов: красного смещения света, динамической природы Вселенной и поглощения света межгалактическими пылью и газом.