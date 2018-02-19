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На МКС произошла утечка неизвестной белой жидкости

19.02.2018 Части света   Нет комментариев

На МКС произошла утечка неизвестной белой жидкости

На американском сегменте Международной космической станции (МКС) произошла утечка неизвестной жидкости. Об этом в четверг, 13 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

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«Внешняя телекамера 10 октября на американском сегменте МКС зафиксировала белые частицы, свидетельствующие об утечке какого-то вещества со станции», — рассказал собеседник агентства.

Специалисты НАСА уже анализируют ситуацию и пытаются установить причину утечки, а также из какой системы она произошла.

Весной 2016 года на американском сегменте МКС сломалась установка по переработке мочи. Неполадки вызвали остановку в работе оснащения станции питьевой водой. Всего на МКС находится три санузла, один из них расположен в российском модуле «Звезда», второй — в американском модуле «Спокойствие», третий — переносной. При этом возможность переработки мочи в воду имеется только в американском отсеке.

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Метки:  жидкости, неизвестной, произошла, утечка

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