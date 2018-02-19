На МКС произошла утечка неизвестной белой жидкости

«Внешняя телекамера 10 октября на американском сегменте МКС зафиксировала белые частицы, свидетельствующие об утечке какого-то вещества со станции», — рассказал собеседник агентства.

Специалисты НАСА уже анализируют ситуацию и пытаются установить причину утечки, а также из какой системы она произошла.

Весной 2016 года на американском сегменте МКС сломалась установка по переработке мочи. Неполадки вызвали остановку в работе оснащения станции питьевой водой. Всего на МКС находится три санузла, один из них расположен в российском модуле «Звезда», второй — в американском модуле «Спокойствие», третий — переносной. При этом возможность переработки мочи в воду имеется только в американском отсеке.