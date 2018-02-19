Холмы Nili на Марсе

Речь идет о древней марсианской области известной под названием «Colles

Nili». Colles с латыни переводится как «холмы». Холмы «Colles Niki»

примечательны не только своим древним возрастом, но и своей значительной

высотой, а также тем, что вокруг них сохранились следы древних

ледников.

Фотография этой области была сделана 29 мая 2016 года европейским космическим аппаратом «Марс-Экспресс».

В области «Colles Nili» также отчетливо видны ударные кратеры разных

размеров и следы речных каналов, в которых когда-то протекала жидкая

вода.