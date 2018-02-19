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Холмы Nili на Марсе
19.02.2018 Части света
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Космические аппараты, работающие на орбите вокруг Марса, сделали
фотографии самых древних холмов на поверхности Красной планеты.
Речь идет о древней марсианской области известной под названием «Colles:
Nili». Colles с латыни переводится как «холмы». Холмы «Colles Niki»
примечательны не только своим древним возрастом, но и своей значительной
высотой, а также тем, что вокруг них сохранились следы древних
ледников.
Фотография этой области была сделана 29 мая 2016 года европейским космическим аппаратом «Марс-Экспресс».
В области «Colles Nili» также отчетливо видны ударные кратеры разных
размеров и следы речных каналов, в которых когда-то протекала жидкая
вода.
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