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Холмы Nili на Марсе

19.02.2018 Части света   Нет комментариев

Холмы Nili на Марсе

Космические аппараты, работающие на орбите вокруг Марса, сделали
фотографии самых древних холмов на поверхности Красной планеты.

Речь идет о древней марсианской области известной под названием «Colles
Nili». Colles с латыни переводится как «холмы». Холмы «Colles Niki»
примечательны не только своим древним возрастом, но и своей значительной
высотой, а также тем, что вокруг них сохранились следы древних
ледников.

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Холмы Nili на Марсе

Фотография этой области была сделана 29 мая 2016 года европейским космическим аппаратом «Марс-Экспресс».

В области «Colles Nili» также отчетливо видны ударные кратеры разных
размеров и следы речных каналов, в которых когда-то протекала жидкая
вода.

Холмы Nili на Марсе

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