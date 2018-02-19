Подземные базы пришельцев созданы для проведения ужасных экспериментов

Инопланетное вторжение — популярная тема и в СМИ, и тем более в кино. Но не только. В качестве потенциальной угрозы его рассматривают и военные ведомства стран — мировых лидеров. У них есть четкие инструкции и алгоритмы действий на случай высадки десанта... Подробнее