ООН и пришельцы

Ученые по логике вещей первыми должны узнать о приближении пришельцев к Земле. Но что они сделают, когда засекут корабли инопланетян на орбите нашей планеты? Они будут молчать, и мир абсолютно ничего не узнает о начале диалога с внеземными цивилизациями.

В полном соответствии с предписанием международного соглашения «О действиях в случае обнаружения внеземного разума». Его авторы — комитет ученых, организовавших институт SETI. Главной задачей последнего является прослушивание космического пространства с единственной целью: обнаружить устойчивый радиосигнал от разумных внеземных цивилизаций.

ПО СВЯЗЯМ С ПРИШЕЛЬЦАМИ

Если верить международным информационным агентствам, то в 2011 году при ООН заработало Официальное представительство по связям с инопланетянами. Его возглавила Мазлан Отман, ученая-астрофизик из Малайзии. На вопрос, чем будет заниматься данная структура, Отман сказала:

«Продолжающиеся поиски связи с внеземными жителями оставляют надежду, что в один прекрасный день человечество примет сигналы от инопланетян. Когда это случится, нам потребуется дать скоординированный ответ, который будет учитывать все стороны вопроса».

Больше всего здесь настораживают слова: «Когда это случится». Но если никакого контакта не состоялось, то зачем создавать юридическую структуру, да еще при ООН, и тратить на ее содержание деньги?!

Скорее всего, человечество уже приняло сигналы от инопланетян и теперь поток пришельцев, прибывающих на Землю, так велик, что для общения с ними потребовалось целое консульство при ООН!

По Интернету гуляют сообщения о том, будто бы и Россия получает военные технологии от инопланетян. Но нас якобы снабжают данными другие пришельцы — враги тех, что сотрудничают с США. Что это? Обычная газетная утка? Или же вражда двух рас пришельцев перемещается на Землю?

БИЛЛ КУПЕР И «ТАЙНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»

О том, что контакт с инопланетянами давно установлен, еще в мае 1989 года сообщил американский общественный деятель Билл Купер (Milton William Cooper). В своей книге «Тайное правительство» он заявил, что представители инопланетян контактируют с американскими властями аж со времен президента Эйзенхауэра.

Поначалу инопланетяне хотели было поторговаться и даже потребовали от американцев демонтажа всего ядерного оружия, остановки войн и загрязнения планеты промышленными производствами.

США предложенные условия контакта не устроили, но он все равно состоялся. В итоге инопланетяне пообещали не вмешиваться в дела США, а американцы в свою очередь обязались сохранять в тайне их присутствие на Земле.



С тех пор, утверждал Билл Купер, пришельцы снабжают США прорывными технологиями. За это США позволяют им забирать к себе любое количество американцев для медицинских экспериментов при условии, что все похищенные затем живыми и здоровыми вернутся на Землю. Этого, разумеется, не происходит. Кроме того, американцы построили две военные базы для совместного использования с инопланетянами.

Стоит ли верить Куперу? Лучшим доказательством его правоты является его… убийство: в 2001 году Купер был застрелен полицейскими по надуманному предлогу.

ВЫ НАС НЕ ЖДАЛИ, А МЫ УЖЕ ПРИШЛИ

Возникает парадокс. С одной стороны, людей, разглашающих правду об НЛО, уничтожают. А с другой — в ООН открывается фактически консульство для инопланетян, желающих посетить Землю.

Однако же, если присмотреться внимательнее, ничего удивительного здесь нет. Очевидно, инопланетяне и их покровители в правительстве США решили: хватит скрывать правду, пора просветить мир относительно взаимодействия Америки и пришельцев. И скоро на Землю прибудет великое множество экскурсантов с других планет.



Но прежде человечество ждет необычное официальное сообщение из ООН. Да что там говорить, ведь даже НАСА уже практически не опровергает существование инопланетян.

Летом 2016 года его глава Чарльз Болден заявил, что «Зона-51», которая, по мнению Купера, была создана для совместного использования с пришельцами, действительно существует и используется для проведения исследований. Там не скрывают инопланетян, но сам Болден верит, что они существуют и когда-нибудь обязательно вступят в контакт с землянами.

Подобное заявление от человека такого уровня можно рассматривать как практически прямое доказательство контакта США и инопланетян. Тем более что «Зона 51» в последнее время стала существенно расти, а ее фото появилось на сервисе «Гугл.Карты». Теперь любой желающий может изучить самую загадочную базу на Земле по снимкам из космоса.

Будем надеяться, что официальный контакт с пришельцами действительно состоится и недалек тот день, когда мировая общественность будет встречать инопланетных послов с хлебом-солью на ступеньках ООН.