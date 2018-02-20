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НЛО в Новосибирской области

20.02.2018 НЛО   Нет комментариев


Олеся Милятина сообщила, что ее дети сняли на видео странные события. Они находились в доме, когда в небе появился НЛО, они включили камеру телефона и в этот момент в стекло окна, что-то ударило.


Интересное видео… Объект реально ударяет в стекло, это отлично видно при замедленной прокрутке записи. Причем ударяет достаточно сильно, что бы по стеклу пошли «волны». Града в тот день не выпадало.

:

НЛО в Новосибирской области

Объект в небе так же имеет место быть, поскольку будь это дефект стекла, он бы не перемещался в пространстве, а он перемещается.

НЛО в Новосибирской области

Олеся предоставила фотографию данного окна, на которой видно, что никаких дефектов оно не имеет.

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Метки:  Новосибирской, области

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