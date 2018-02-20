НЛО в Новосибирской области



Олеся Милятина сообщила, что ее дети сняли на видео странные события. Они находились в доме, когда в небе появился НЛО, они включили камеру телефона и в этот момент в стекло окна, что-то ударило.



Интересное видео… Объект реально ударяет в стекло, это отлично видно при замедленной прокрутке записи. Причем ударяет достаточно сильно, что бы по стеклу пошли «волны». Града в тот день не выпадало.

Объект в небе так же имеет место быть, поскольку будь это дефект стекла, он бы не перемещался в пространстве, а он перемещается.

Олеся предоставила фотографию данного окна, на которой видно, что никаких дефектов оно не имеет.