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Пошел за грибами и нашел «портал» в другой мир или иное измерение

20.02.2018 Новости   Нет комментариев

Эту историю рассказывала Анастасия Д. из города Донецка.

«Этот случай мне рассказал мой отец Валерий Иванович. В 1979 году он служил в Гремихе, на Кольском полуострове. На службу не жаловался. Кормили отлично. Правда, даже летом на камбузе была сухая картошка.



Но они, солдаты, не унывали: разнообразили свой рацион грибами. Свободные от вахты, гуляя по тундре, ради удовольствия и насыщения, собирали подберезовики и подосиновики.

Пошел за грибами и нашел "портал" в другой мир или иное измерение

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И вот как-то в один из дней (хотя, возможно, была ночь, ведь летом там круглые сутки день) отец с сослуживцами прошел несколько километров, и им не попалось ни одного нормального гриба. Встречались мухоморы (они, кстати, там громадные) да сыроежки, которые и за грибы-то никто не считал.

Неожиданно метрах в ста отец заметил странное сооружение. Что это? Избушка? Или, может, дзот? Отец решил туда заглянуть.

«Хочешь, заглядывай, — хмуро ответили уставшие и обозленные неудачной прогулкой товарищи. — Догонишь потом. Мы пошли обратно».

Отец пошел к объекту. Это было неизвестно кем и для чего сложенное из местного камня сооружение полтора метра высотой, без крыши. Метров пятнадцать в диаметре.

Приблизившись к объекту, отец увидел, что от него исходит желтое свечение. Он осторожно вошел в строение и поразился — внутри оказалось море грибов! Он срезал несколько ближайших, столько, сколько влезло в сумку, а потом влез на камень, чтобы позвать товарищей, и поразился.

Тундра вокруг оказалась безлюдной!

Отец в спешке выскочил из зоны желтого свечения и вздохнул с облегчением: вдали как ни в чем не бывало шли его сослуживцы. Ради интереса отец вернулся на объект. Осмотрелся — никого вокруг, пустая тундра! Вышел — снова появились товарищи.

Тогда отец догнал друзей, показал им грибы и убедил вернуться. Однако, когда те подошли к объекту, там не оказалось ни желтого свечения и ни одного гриба. Никто не поверил бы в его рассказ, если б не полная сумка грибов.

Прошло много лет. Отец рассказал эту историю одному знакомому, который интересовался паранормальными явлениями.

«Похоже, ты побывал в ином измерении. И вовремя выпрыгнул оттуда, — сказал тот. — Если бы портал захлопнулся, ты остался бы там навсегда!».

  • «Где я проснулась?»
  • Путешествие в параллельные миры
  • Порталы в тундре и в квартире

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Метки:  грибами, другой, измерение, портал

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