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В супермаркетах США появятся нетемнеющие ГМ-яблоки

21.02.2018 Что от нас скрывали   Нет комментариев

В супермаркетах США появятся нетемнеющие ГМ-яблоки

Генетически модифицированные яблоки, не меняющие цвет на воздухе, можно будет купить в 400 супермаркетах США уже в ноябре 2017 года. 
Яблоки, не покрывающиеся коричневым налетом на срезе, создали специалисты канадской компании Okanagan Specialty Fruit. ГМ-фрукты получили название Arctic Apples. Президент компании Нил Картер (Neal Carter) рассказал в интервью о первом урожае модифицированных яблок и особенностях маркировки ГМ-продуктов. В начале 2017 года министерство сельского хозяйства США выдало разрешение на продажу Arctic Apples в американских магазинах. Осенью Okanagan Specialty Fruit собрала первый крупный урожай: 82 килограмма яблок. Компания планирует продать их за три месяца. В этом году технологию получения нетемнеющих плодов применили к сорту «Голден Делишес» — он входит в список 15 самых популярных в США сортов. В следующем году Картер и его коллеги планируют модифицировать зеленые яблоки «Гренни Смит». Цель создателей ГМ-плодов — сделать яблоки «удобными» для покупателей и таким образом помочь населению городов есть больше фруктов. Картер комментирует: «Мы видим, что уровень употребления яблок на душу населения снижается в течение последних десятилетий, потому что они кажутся «неудобными”. Когда в продажу поступила нарезанная и расфасованная морковь, уровень употребления этого корнеплода поднялся вдвое». Okanagan Specialty Fruit надеется повторить этот успех, продавая яблоки, нарезанные дольками. Arctic Apples не темнеют в течение трех недель. При создании Arctic Apples применили технологию генной инженерии: у яблок «отключили» ген, связанный с выработкой полифенолоксидазы — фермента, заставляющего фрукты темнеть на воздухе. Несмотря на это, на фруктах нет маркировки «ГМО». На яблоках разместят наклейки с QR-кодом, ведущим на сопроводительный текст на сайте компании.

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Метки:  ГМ-яблоки, нетемнеющие, появятся, супермаркетах

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