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Загадочный артефакт из Индонезии

21.02.2018 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Загадочный артефакт из Индонезии

В 1992 году, во время исследования пещеры, расположенной в горе Сатаны в Капанге (Индонезия) были обнаружены 2 загадочных камня, соединенных вместе и покрытых поразительной гравировкой в виде солнечной системы.

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Если присмотреться к изображению, то мы сможем увидеть рисунок, который был передан космическим кораблем Пионер 10, запущенным в 1972 году.

Как мы видим, на камне нанесена гравировка с изображением солнечной системы, планет, которые входят в ее состав, солнца, а так же двух людей: мужчины с поднятой рукой и женщины.


Удивительно то, что данному артефакту тысячи лет и нам остается лишь догадываться, кто в те далекие времена мог создать данный предмет, а главное — зачем? Возможно это звездная карта каких-либо пришельцев, а может часть какой-нибудь библиотеки развитой цивилизации, которая была за долго до нашей.

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Метки:  артефакт, Загадочный, Индонезии

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