Загадочный артефакт из Индонезии

Если присмотреться к изображению, то мы сможем увидеть рисунок, который был передан космическим кораблем Пионер 10, запущенным в 1972 году.

Как мы видим, на камне нанесена гравировка с изображением солнечной системы, планет, которые входят в ее состав, солнца, а так же двух людей: мужчины с поднятой рукой и женщины.



Удивительно то, что данному артефакту тысячи лет и нам остается лишь догадываться, кто в те далекие времена мог создать данный предмет, а главное — зачем? Возможно это звездная карта каких-либо пришельцев, а может часть какой-нибудь библиотеки развитой цивилизации, которая была за долго до нашей.