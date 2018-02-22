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Россия разработает ядерное оружие против астероидов

22.02.2018 Части света   Нет комментариев

Россия разработает ядерное оружие против астероидов

Международное научное сообщество попросило российских ученых разработать систему отклонения астероидов, которые могут угрожать Земле, с помощью ядерных взрывов в космосе.

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Об этом сообщили в ЦНИИмаш, головной научной организации госкорпорации «Роскосмос». Смотрите также ЦНИИмаш создаст центр предупреждения об опасных кометах и астероидах «В составе седьмой рамочной программы ЕС по развитию научных исследований и технологий с 2012 года по 2015 год был выполнен международный проект NEOShield, в котором исследовались и прорабатывались все способы воздействия на опасные объекты.

Работы были распределены между разными участниками из разных стран и организаций, а работы по направлению отклонения опасных космических объектов с помощью ядерных взрывов были поручены России, представляемой в проекте ФГУП «ЦНИИмаш», — рассказали в пресс-службе института. Кроме того, к этим работам привлечены специалисты других организаций из ракетно-космической отрасли и Российской академии наук.

Российские ученые полагают, что ядерный взрыв вблизи опасного астероида является наиболее эффективным способом предотвратить его столкновение с Землей, хотя сейчас ядерные взрывы в космосе запрещены. «Если же в связи с астероидной угрозой встанет вопрос об огромном ущербе или даже о самом существовании жизни на Земле, эти запреты, естественно, отпадут», — отметили в ЦНИИмаш.

В институте также подчеркнули, что безопаснее всего проводить ядерный взрыв в дальнем космосе, когда до сближения астероида с Землей остается достаточно времени. «В этом случае ядерный взрыв производится так, что астероид не разрушается на части, а происходит выброс части его вещества, в результате чего образуется реактивная тяга, которая и влияет на изменение орбиты объекта.

В полной мере это изменение орбиты проявится при последующем сближении астероида с Землей — он будет отклонен от планеты при ее пролете на безопасное расстояние», — объяснили в ЦНИИмаш.

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Метки:  «Оружие, астероидов, против, разработает, Россия, ядерное

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