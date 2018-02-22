Россия разработает ядерное оружие против астероидов

Об этом сообщили в ЦНИИмаш, головной научной организации госкорпорации «Роскосмос». Смотрите также ЦНИИмаш создаст центр предупреждения об опасных кометах и астероидах «В составе седьмой рамочной программы ЕС по развитию научных исследований и технологий с 2012 года по 2015 год был выполнен международный проект NEOShield, в котором исследовались и прорабатывались все способы воздействия на опасные объекты.

Работы были распределены между разными участниками из разных стран и организаций, а работы по направлению отклонения опасных космических объектов с помощью ядерных взрывов были поручены России, представляемой в проекте ФГУП «ЦНИИмаш», — рассказали в пресс-службе института. Кроме того, к этим работам привлечены специалисты других организаций из ракетно-космической отрасли и Российской академии наук.

Российские ученые полагают, что ядерный взрыв вблизи опасного астероида является наиболее эффективным способом предотвратить его столкновение с Землей, хотя сейчас ядерные взрывы в космосе запрещены. «Если же в связи с астероидной угрозой встанет вопрос об огромном ущербе или даже о самом существовании жизни на Земле, эти запреты, естественно, отпадут», — отметили в ЦНИИмаш.

В институте также подчеркнули, что безопаснее всего проводить ядерный взрыв в дальнем космосе, когда до сближения астероида с Землей остается достаточно времени. «В этом случае ядерный взрыв производится так, что астероид не разрушается на части, а происходит выброс части его вещества, в результате чего образуется реактивная тяга, которая и влияет на изменение орбиты объекта.

В полной мере это изменение орбиты проявится при последующем сближении астероида с Землей — он будет отклонен от планеты при ее пролете на безопасное расстояние», — объяснили в ЦНИИмаш.