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В Млечном Пути нашли вторую гигантскую черную дыру

22.02.2018 Части света   Нет комментариев

В Млечном Пути нашли вторую гигантскую черную дыру

 Японские астрофизики рассказали об обнаружении в Млечном Пути второй гиганской черной дыры. Ранее ученые знали о существовании в центре Галактики единственной свермассивной черной дыры — Стрелец A*.

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Черная дыра находится в 200 световых годах от центра Млечного Пути. Объект с облаком занимает область пространства диаметром около 0,3 световых года и тяжелее Солнца в сто тысяч раз. Для сравнения, масса Стрельца A* больше солнечной в четыре миллиона раз. Ученые пока не гарантируют, что обнаружили именно черную дыру.

Выводы были сделаны по результатам наблюдений при помощи телескопа Нобеямской радиообсерватории за газовым облаком CO-0.40-0.22, в котором частицы двигаются в широком интервале скоростей. Наблюдения в инфракрасном и оптическом диапазонах не выявили в CO-0.40-0.22 крупных объектов.

Это позволило астрофизикам предположить, что частицы до высоких скоростей разгоняются черной дырой. Ученые предполагают, что она может относиться к классу промежуточных объектов, поскольку она тяжелее обычных черных дыр, но легче сверхмассивных.

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Метки:  вторую, гигантскую, Млечном, черную

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