Наблюдайте за парадом планет

С 20 января текущего года по двадцатое февраля в небе можно будет увидеть уникальный парад, состоящий из пяти планет. Планеты расположились в один ряд, что приводит к их заметности со значительного расстояния. Данное событие произойдет впервые за целое десятилетие.

Планеты порадуют тем, что их удастся увидеть с Земли. Для этого они должны встать в линию. Данная возможность уже существует… Она появилась в среду, пару дней тому назад. Вы только представьте: пять планет, отличающихся яркостью, сойдутся в ряд. Это и позволит увидеть их без специального оборудования. Такой шанс будет существовать до двадцатого февраля.

Парад планет представляет собой астрономическое явление, которое предполагает расположение нескольких планет по одну сторону от Солнца, причем они располагаются на одной линии. Такое явление является относительно редким и поистине красивым, поэтому оно и заслуживает повышенного внимания людей и, конечно, астрономов.