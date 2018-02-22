Бактерии в космосе мутируют

Янтарная комната может быть спрятана в одной из пещер Рудных гор на юге Саксонии неподалеку от Дрездена.Янтарная комната может быть спрятана в одной из пещер Рудных гор на юге Саксонии неподалеку от Дрездена. Поиски в этом месте 73-летний Леонард Блуме,... Подробнее