На южном полюсе Луны обнаружены большие залежи льда

«Мы всегда думали, что лед на Луне должен присутствовать во всех точках, где температура достаточно низкая для формирования льда, но на самом деле это далеко не всегда так, и эта особенность Луны уже давно интригует нас. Теперь у нас есть достаточно данных для того, чтобы приступить к раскрытию загадки о том, как возникла эта вода. Это важно не только для колонизации Луны, но и для ответа на вопрос, откуда взялась вода на Земле», — рассказывает Мэттью Зиглер (Matthew Siegler) из Планетологического института в Тусоне (США).

Одним из главных открытий зонда LRO стало то, что этому космическому аппарату, в компании с зондом LCROSS, удалось найти следы присутствия воды в кратере Кабеус на южном полюсе Луны. Кроме того, LRO нашел своеобразные «зоны вечной мерзлоты», куда не попадают лучи Солнца и где лед должен в теории существовать вечно, а в 2012 году зонд обнаружил, что лед присутствует и в «светлых» частях кратеров.

Ключевую роль в совершении этого открытия сыграл российский нейтронный детектор LEND, подсказавший ученым НАСА и их отечественным коллегам те точки на южном полюсе, где возможная доля воды и льда была максимальной. Это открытие заставило ученых гадать, откуда взялась вода на Луне, кто ее туда принес, и как ей удалось выжить, не испарившись под действием лучей Солнца.

Новые запасы льда, о существовании которых ученые раньше не подозревали, были найдены Зиглером и его коллегами при помощи двух других приборов LRO – лазерного высотомера LOLA и инфракрасного «термометра» Diviner, способного замерять даже небольшие колебания в температуре на поверхности Луны.

Используя оба этих инструмента, ученые подготовили две необычные карты Луны – то, насколько «теплыми» являются разные регионы на ее поверхности, и как хорошо они отражают свет. Комбинация этих параметров, как объясняет Зиглер, позволяет достаточно точно находить запасы льда – замороженная вода, по словам ученого, обычно бывает более холодной, чем «сухой» лунный грунт, и при этом она лучше отражает свет.

В прошлом ученые НАСА и их российские коллеги искали залежи воды на Луне исключительно в темных и холодных кратерах на полюсах спутницы Земли, куда лучи Солнца не проникают вообще или заходят крайне редко, что помогает льду избегать испарения в космос.

Сопоставление данных с Diviner и LOLA показало, что подобный подход был ошибочным – оказалось, что крупные запасы льда были сосредоточены не только в холодных и темны, но и в ярких и относительно теплых кратерах на южном полюсе Луны.

Подобное открытие усиливает загадочность лунных запасов воды – на Луне, несмотря на большое расстояние между ней и Солнцем, содержится примерно в четыре раза меньше льда, чем на Меркурии, первой планете Солнечной системы. Почему это так, ученые пока не знают, и они надеются, что новые наблюдения LRO помогут найти ответ на этот вопрос.