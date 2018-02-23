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Новые свидетельства того, что луна может быть космическим кораблем
23.02.2018 Части света
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Уфологи обнаружили новые подтверждения в пользу версии о том, что Луна является космическим кораблем. Они сослались, во-первых, на исследования, согласно которым спутник старше Земли примерно на 8 млн лет. Ранее считалось, что Луна образовалась в результате столкновения с Землей астероида и последующего отсоединения крупной части нашей планеты. Также существует предположение, что внутри Луны — пустота, поскольку ее плотность гораздно больше земной. Эта теория возникла после того, как во время спуска «Аполлона-12» на объект в 1969 году аппарат «зазвенел». При этом магнитное поле спутника неоднозначно: горы намагничены, а сам объект у него отсутствует. Кроме того, уфологи отмечают, что спутник Земли чересчур «стабильный»: его не бомбардировали за время наблюдений астероиды, его орбита не меняется, и никаких инцидентов на нем не происходит. Это может указывать на то, что Луна имеет искусственное происхождение и, в частности, может быть космическим кораблем. :
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