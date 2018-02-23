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НЛО в Псковской области, Россия

23.02.2018 НЛО   Нет комментариев


Стремительный объект пронёсся рядом с квадрокоптером. Место – Струги Красные, Псковской области. Время – с 16-00 до 17-00, 23 сентября 2017.

НЛО в Псковской области, Россия

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Обнаружен при просмотре на компьютере. Во время работы над оригиналом выяснилось, что объект двигаясь на скорости приблизительно 200 км/час, мгновенно изменил направление движения на 90º и полетел в сторону дрона.

НЛО в Псковской области, Россия

Предположительно, на последних кадрах вокруг объекта отключается какое-то поле белого цвета. Всего в видеоролике для обработки (масштабирование, замедление воспроизведения) использовано 52 кадра. Скорость исх-одного видео 30 кадров в сек.

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Метки:  области, Псковской, Россия

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