Реклама

Gallery

1383503595_thumb_tehnicheskie-izobreteniya-leonardo-da-vinchi_13 1391581262_thumb_geniiy-i-bezumstvo_2 1405319221_taiyna-pokrytaya-lazerom_1 1407453302_neveroyatnaya-boiynya-komet-proishodit-na-fomal-gaute_1 1409677202_thumb_istoriya-v-fotografiyah_2 1397640961_Zhiteli-Sankt-Peterburga-smogut-uvidet-zvezdopad-Drakonidy_1 1403466842_Voprosy-i-otvety-ZetaTalk-ot-07-12-13_3 1408689362_Dvadcat-dva-protiv-odnogo-Kak-tankist-Kolobanov-unizil-Tretiiy-reiyh_2

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

В Германии загадочно пропали почти все насекомые

23.02.2018 Что от нас скрывали   Нет комментариев

В Германии загадочно пропали почти все насекомые

Численность фактически всех насекомых сократилась на 75-82% во всех заповедниках и национальных парках Германии, причина чего пока не ясна и последствия чего могут быть крайне серьезными, заявляют экологи в статье, опубликованной в журнале PLoS One. 
«Все те уголки природы, которые мы изучали, являются заповедниками, чья территория охраняется законом и властями германии. Несмотря на это, во всех них численность насекомых резко упала. Возможно, что это произошло по той причине, что все они окружены сельскохозяйственными угодьями, где насекомые просто не могут выжить», — заявил Каспар Халлманн (Caspar Hallmann) из университета Радбуда (Германия).
В последние годы экологи и биологи всерьез обеспокоились тем, что видовое разнообразие и численность многих насекомых начали резко сокращаться в последние годы. К примеру, последние наблюдения в Британии показали, что сразу шесть видов самых распространенных бабочек могут исчезнуть с территории острова в ближайшие годы, а распространенность и численность многих видов диких пчел в Южной Америке может резко сократиться к концу столетия.
Халлманн и его коллеги выяснили, что масштабы этой экологической катастрофы сегодня сильно недооцениваются, проведя своеобразную «перепись населения» в шести десятках заповедников, созданных на территории Германии за минувшее столетие.
Бесчисленное множество насекомых, живущих в каждом уголке Земли, мешает вести подобные подсчеты напрямую, и поэтому ученые проводят их, устанавливая специальные ловушки на территории национальных парков и подсчитывая число насекомых, попадающих в них за определенный период времени. Сравнивая массу и число особей в подобном «улове», можно понять, как меняется видовое разнообразие и численность насекомых  с течением времени.
Подобные наблюдения, как рассказывает Халлманн, рисуют катастрофическую картину, сложившуюся в последние годы. По подсчетам ученых, число и биомасса насекомых сократилась примерно на 75% и 82% во всех шестидесяти заповедниках, несмотря на огромные различия в климате, флоре и фауне между ними.
К примеру, в 1990 году в ловушки каждый день попадало примерно 10 грамм насекомых, а сегодня этот показатель уменьшился до 2 граммов в день. Это резкое падение, как отмечают исследователи, может привести к обрушению всех экосистем — оно затронуло не только различных хищных и паразитических насекомых, но и опылителей.
Причины этого пока не ясны, однако немецкие экологи предполагают, что уменьшение в численности опылителей и других насекомых может быть связано с интенсификацией сельского хозяйства и распространением гербицидов, уменьшающих биоразнообразие среди растений и ограничивающих пути распространения беспозвоночных обитателей лесов и лугов, питающихся их листьями, древесиной и пыльцой.

:

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  Германии, загадочно, насекомые, пропали

Похожие сообщения:

?>