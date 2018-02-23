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Научный фильм об оплодотворении яйцеклетки сняли по мотивам «Звёздных воин»

23.02.2018 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Научный фильм об оплодотворении яйцеклетки сняли по мотивам "Звёздных воин"

Двое биологов сняли реалистичную короткометражку о том, как сперматозоид оплодотворяет яйцеклетку. Ученые хотели рассказать о науке детям, но попутно разобрались в молекулярной динамике сперматозоида. 
 Дон Ингбер и Чарльз Рейли, микробиологи из института биотехнологии Уисса (Гарвард) выступили в необычных для себя ролях режиссера, автора сценария и даже оператора. В результате получилась короткометражка «Начало» (The Beginning). Сюжет стар, как половое размножение: путешествие сперматозоидов к яйцеклетке, проникновение внутрь и первое деление. Титрами и музыкой фильм напоминает сагу о звёздных воинах, но гораздо более реалистичен; на сегодняшний день это самая реалистичная реконструкция процесса оплодотворения. Более того, в процессе съёмки (вернее, компьютерного моделирования) было сделано научное открытие: учёные поняли, как распределяется энергия при движении сперматозоида. Программа, в которой создавался фильм, оказалась удачным инструментом для моделирования многоуровневых процессов. Ингбером и Рейли объединили софт, который используют для моделирования механического движения художники-аниматоры, и инструменты симуляции молекулярно-динамических процессов. В результате получилась модель, которая учитывает движение внутри аксонем (белковые комплексы, из которых состоит жгутик сперматозоида), и даже низшие уровни управления движением — работу молекулярных моторов-динеинов, которые приводят в движение клеточные структуры. В процессе моделирования учёные описали каскад реакций, начинающийся с гидролиза АТФ, который приводит к продвижению динеинов вдоль микротрубочек цитоскелета; результать этого движения — биение жгутика сперматозоида, которое позволяет ему продвигаться по женским половым путям.

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Метки:  звёздных, мотивам, Научный, оплодотворении, яйцеклетки

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