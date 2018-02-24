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Огромный червь минхочао из легенд бразильских индейцев
24.02.2018 Что от нас скрывали
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Минхочао (minhocão) — огромный гипотетический червь, криптид (скрытное, недоказанное наукой животное), якобы обитавший в Бразилии до XX века.
Зоолог Фриц Мюллер в свое время писал, что рассказы о минхочао выглядят настолько невероятными, что возникает соблазн рассматривать их как сказочные. Мол, кто бы мог сдержать улыбку, услышав, как взрослые люди говорят о черве около 45 метров в длину и более 4 метров в ширину, покрытом костями, словно панцирем?
Да еще если этот червь способен выкорчевывать могучие сосны, как если бы они были травинками, отводить воду рек в новые русла и превращать сушу в бездонное болото?
И все же после тщательного рассмотрения сообщений о минхочао порой начинаешь верить, что эти огромные существа действительно существовали еще в середине XIX века.
«ОГНЕННАЯ ЗМЕЯ»
Внешне минхочао похож на огромного дождевого червя. Собственно, и название его происходит от слова «минхоча» — «червяк» на португальском языке. Индейцы Бразилии называют его битата, мбои-ассу или мбои-тата. Название мбои-тата, например, происходит из старого языка тупи и означает «огненная змея».
Согласно легенде, мбои-тата был большим змеем, который пережил Всемирный потоп. Чтобы сохранить себя, он вполз в пещеру и отдыхал в темноте на протяжении веков, от чего глаза его стали незрячими. Покинув пещеру, чтобы поесть, мбои-тата стал ползать по полям и нападать на людей и животных.
В большинстве случаев наблюдатели определяли длину этого диковинного существа приблизительно в 25 метров, а толщину — в 3 метра. Минхочао имеет чешуйчатую кожу и пару щупальцеобразных наростов, торчащих из головы.
Исполинский червь способен опрокидывать лодки, хватать скот и уволакивать его под воду, к тому же он роет огромные подземные ходы и траншеи. Его порой винят в том, что из-за него проваливаются под землю дома и дороги, а также считается, что появление этого монстра предвещает период дождливой погоды.
Подавляющее большинство наблюдений минхочао приходится на XIX век. Впервые он был упомянут в 1847 году в американском журнале «Сайенс» в статье, написанной Огюстом де Сент-Илером. В ней описывались случаи, когда минхочао был замечен возле речных бродов и когда он уволакивал домашний скот под воду.
Случаи эти имели место на реке Рио-душ-Пилолес, где монстр не только ловил рыбу, но и охотился на переходящих реку вброд коров, мулов и лошадей, а также на озерах Падре Аранда, где он жил в наиболее глубокой части, и Фейя — все в бразильской провинции Гояс.
Почти одновременно с бразильским монстром в 1866 году Паулино Монтенегро описал весьма сходное с ним чудовище чаквитес, обитающее в озерах Никарагуа.
ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА
В 1877 году увидела свет наиболее значимая статья про минхочао, написанная зоологом Фрицем Мюллером для немецкого издания «Зоологише Гартен». В статью Мюллера были включены новые сведения о чудовищном черве, в том числе о таинственных огромных траншеях, настолько больших, что они отводили реки и уничтожали сады.
Собственно, самих случаев непосредственного наблюдения минхочао было отмечено не столь уж много. Так, в 1840 году некая негритянка, живущая близ реки Парана, собиралась набрать воды из бассейна рядом с домом, как вдруг увидела на небольшом расстоянии огромное, словно дом, животное.
В том же районе молодой человек увидел, как при полном отсутствии ветра раскачиваются огромные сосны. Присмотревшись, очевидец заметил среди них черное червеобразное животное, около 25 метров в длину, с двумя рогами на голове.
Некий Франсиско де Амарал Варелла рассказывал, что в 1870 году на берегу реки Рио-душ-Кавейрас видел лежащее странное существо гигантских размеров, около одного метра толщиной, с мордой, похожей на свиную. Свидетель не мог точно сказать, были ли у существа ноги. Наблюдение продлилось недолго. Чудовище уползло, оставив после себя след в виде широкой траншеи.
Мюллер также приводил рассказ богатого плантатора Лебино Хосе душ Сантоса, который слышал о мертвых минхочао, найденных возле реки Арапехи, в Уругвае. В одном из случаев существо было обнаружено зажатым между двумя скалами. Оно имело толстую, словно кора сосны, кожу, чем-то похожую на панцирь броненосца.
ГИГАНТСКИЕ ТРАНШЕИ
Гораздо чаще очевидцам доводилось видеть следы деятельности червеподобных монстров. Например, неделю спустя после упомянутого наблюдения Франсиско де Амарала Вареллы траншеи, вероятно оставленные минхочао, были замечены в 6 километрах от места их встречи. В конечном итоге следопыты вышли к корням большой сосны, где следы гигантского червя терялись в болотистой почве.
А некий Антонио Хосе Бран-ко, возвращаясь домой после восьмидневной отлучки, нашел участок дороги перерытым, с выброшенными наверх кучами земли и пересеченной большими траншеями. Траншеи эти начинались у истоков ручья и заканчивались в 700-1000 метров оттуда в болоте.
Ширина траншей достигала 3 метров. С некоторых деревьев минхочао мимоходом содрал часть коры и древесины. Сотни людей позже побывали там, чтобы посмотреть на это диво, а жители близлежащего поселка утверждали, что слышали по ночам странные звуки.
В окрестностях Рио-душ-Папагайос, в провинции Парана, однажды вечером в 1849 году после продолжительного периода дождливой погоды был слышен звук, будто в лесу снова тяжело падает дождь, но именно в эту ночь на безоблачном небе светили яркие звезды. На следующее утро выяснилось, что большой участок земли по ту сторону близлежащего холма изрядно попорчен. На нем появились глубокие траншеи, которые привели любопытствующих селян к покрытому камнями голому плато.
В этом месте была найдена вывороченная из земли большая куча глины. Уже знакомый нам следопыт Лебино Хосе душ Сантос через некоторое время посетил это место и нашел, что земля все еще перевернута и на скалистом плато видны горы глины. Душ Сантос и его спутники пришли к выводу, что подобную работу могли проделать лишь два гигантских червя, диаметр которых должен был составлять от 2 до 3 метров.
В ходе своих изысканий Фриц Мюллер нашел, что еще в 1856 году в прессе сообщалось, что рыбаки с реки Арагуая и ее притоков рассказывали, что змея, по форме похожая на дождевого червя, достигающая в длину от 30 до 40 метров, ревет так, что ее слышно на много лиг в стороне. Они называют ее минхочао. Рыбаки были настолько напуганы, что отказались от ловли в нескольких изобилующих рыбой озерах только потому, что их часто посещает этот ужасающий змей.
ГИПОТЕЗЫ
С конца XIX века наблюдения минхочао прекратились, хотя некоторые оставленные ими траншеи целы до сих пор. Одни исследователи полагают, что эти монстры, к сожалению, вымерли. Другие считают, что их периодически наблюдают и поныне, но описывают как гигантских анаконд. Что же касается природы минхочао, то существует несколько гипотез.
На поверхности, казалось бы, лежит предположение, что минхочао — это действительно огромных размеров червь. Гигантские дождевые черви реально существуют в природе. Живут они в Австралии и имеют длину до 3,5 метра. Но при столь внушительной длине их диаметр не превышает одного дюйма. Кроме того, дождевые черви не являются хищниками, как минхочао.
Австралийский гигантский дождевой червь (Megascolides australis)
Также существует гипотеза, что минхочао — это выжившие глиптодонты, большие броненосцы, вымершие еще в плейстоцене. Сторонники ее отмечают, что глиптодонты были бы способны рыть траншеи и обладали бронированной оболочкой над спиной.
Еще Огюст де Сент-Илер предположил, что минхочао — это гигантская разновидность двоякодышащих рыб лепидосирен. Обычные лепидосирены при внешнем сходстве с угрями имеют длину до 125 сантиметров, необычайно прожорливы и предпочитают водоемы со стоячей водой, прежде всего пересыхающие и заболоченные.
Сторонники этой гипотезы считают, что если бы лепидосирен вырос до достаточно больших размеров, то действительно жил бы возле водных путей и вполне был бы способен рыть большие траншеи.
Американский чешуйчатник или лепидосирен (Lepidosiren paradoxa)
Но наиболее правдоподобной все-таки считается гипотеза британского криптозоолога Карла Шукера, который в своей книге «В поисках доисторических выживших» высказал предположение, что минхочао может быть разновидностью Caecilian — червяг, или иначе цецилий, семейства безногих земноводных. Эти существа, как считают палеонтологи, появились на нашей планете еще 170 миллионов лет назад и ныне обитают в тропиках.
На фото червяга вида Caecilia thompsoni, крупнейшая из червяг
В рацион питания червяг входят дождевые черви, щиткохвостые змеи, почвенные насекомые и моллюски. Некоторые виды питаются термитами и муравьями
Внешне цецилии действительно напоминают змей или червей. Живут преимущественно скрытыми в земле. Червяги имеют прочные черепа с острой мордой, которыми удобно рыхлить землю. Они имеют легкие, но для поглощения кислорода также используют кожу.
Семейство червяг включает 96 видов, распространенных в Южной и Центральной Америке, Африке, Азии, но именно в Южной Америке (в Колумбии) встречается их самая крупная разновидность — червяга Томпсона или исполинская червяга. В длину она достигает 117 см (есть сведения и про 1,5 метровые экземпляры).
Некоторые представители этого семейства хорошо приспособлены и для плавания в воде, имеют большой мясистый плавник в задней части тела.
Что особенно любопытно, все червяги обладают парой щупалец, расположенных между глазами и ноздрями, которые играют роль дополнительных органов обоняния. И именно такие щупальца резко отличают минхочао от анаконд. :
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