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Спецназ «Альфа»

24.02.2018 Что от нас скрывали   Нет комментариев


29 июля 1974 года Председателем КГБ при Совете Министров СССР Ю. В. Андроповым был подписан приказ № 0089 / ОВ («Особая важность») об изменении в штатах Седьмого управления и утверждении Положения о Группе «А». Эта дата является официальным днем рождения спецподразделения. Решение о его создании было принято после теракта на Мюнхенской Олимпиаде в 1972 году. Изначально созданная для предотвращения угонов самолетов и освобождения заложников, Группа «А» постепенно преобразовалась в мощную структуру по борьбе с терроризмом во всех его проявлениях. Как показали дальнейшие события, рождение «Альфы» стало нужным, своевременным и адекватным вызовом современным террористическим угрозам. Быть зачисленным в группу могли только офицеры КГБ. Критерии отбора — самые жесткие.

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Метки:  Спецназ

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