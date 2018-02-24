Загадки века. Василий Сталин. Расплата за отца



Василий Сталин – сын всесильного отца, самый молодой генерал в СССР, первый кремлевский плейбой и одновременно человек с трагической судьбой. Он умер в Казанской ссылке, когда ему было всего 42 года. Тогда вся Казань шепталась: не мог такой человек уйти из жизни без посторонней помощи. А жена и дети, приехавшие на похороны, рассказывали о странной обстановке в комнате, синяках на теле покойного и разбросанных ампулах непонятного происхождения.

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