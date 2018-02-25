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Загадки человечества. Выпуск 69

25.02.2018 Гипотезы   Нет комментариев


Речные монстры на российских просторах. В Тверской области мужчина выловил столетнего сома весом больше центнера. Откуда в наших реках рыбы-гиганты. Какие монстры прячутся на дне водоёмов и чем они опасны для человека;
— Если наступит завтра. Как эсэсовцы нашли новый дом в Латинской Америке. Кому удалось сбежать от правосудия и кто помогал военным преступникам начать всё с чистого листа. Кем стали бывшие нацисты на новой родине;
— Древние жители Калининграда. Кто такие эстии. Почему история их исчезновения не даёт покоя историкам. Какие тайны удалось разгадать исследователям во время последних раскопок;
— Оригами для покойника. Зачем жители Борнео сжигают бумажный дом, машину и яхту на поминках. Откуда появился загадочный ритуал и что делать, если у умершего нет тела.

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Метки:  Выпуск, Загадки, человечества

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