-
Загадки человечества. Выпуск 69
25.02.2018 Гипотезы
-
Речные монстры на российских просторах. В Тверской области мужчина выловил столетнего сома весом больше центнера. Откуда в наших реках рыбы-гиганты. Какие монстры прячутся на дне водоёмов и чем они опасны для человека;
— Если наступит завтра. Как эсэсовцы нашли новый дом в Латинской Америке. Кому удалось сбежать от правосудия и кто помогал военным преступникам начать всё с чистого листа. Кем стали бывшие нацисты на новой родине;
— Древние жители Калининграда. Кто такие эстии. Почему история их исчезновения не даёт покоя историкам. Какие тайны удалось разгадать исследователям во время последних раскопок;
— Оригами для покойника. Зачем жители Борнео сжигают бумажный дом, машину и яхту на поминках. Откуда появился загадочный ритуал и что делать, если у умершего нет тела.
Поделиться в соц. сетях
Свежие комментарии