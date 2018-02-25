Россия направит космический аппарат к Фобосу

Планируется, что запуск межпланетной станции будет осуществлен с космодрома Восточный с помощью ракеты-носителя «Ангара».

Управление системой будет осуществляться через антенны Евпатории, Калязина, Уссурийска, центра дальней космической связи «Медвежьи Озера» и зондов Европейского космического агентства. Планируется, что «Бумеранг» доберется до орбит Марса, Фобоса и Деймоса, где начнет изучение, а затем сделает попытку сделать мягкую посадку на грунт Фобоса.

В техническом задании на аванпроект межпланетной станции говорится, что объем грунтоприемника составляет 100 кубических сантиметров вещества с Фобоса, что соответствует почти 600 граммам. Вес самого «Бумеранга» — 6,5 тонн. Стоимость разработки проекта составляет 150 316 млн рублей. Финансироваться программа будет за счет Роскосмоса.