Китай присоединился к поискам пришельцев у звезды в созвездии Лебедя

«Присоединение телескопа FAST к нашим поискам фантастически расширяет наши возможности, и позволяет нам «прощупать» буквально каждый уголок этой звездной системы на предмет наличия в ней инопланетных радисигналов. Мы очень рады тому, что мы можем работать с коллегами в Китае, так как FAST является самым чувствительным телескопом мира в своем диапазоне», — заявил Эндрю Симион (Andrew Siemion), заместитель директора Breakthrough Listen.

В середине октября 2015 года астрономы из Йельского университета рассказали о необычных флуктуациях в яркости звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя, сила свечения которой два раза снижалась почти на четверть за последние семь лет. Эти «моргания» впервые указали на возможность присутствия в ее окрестностях так называемой сферы Дайсона, уловителя энергии звезды, созданного сверхразвитой цивилизацией инопланетян.

Изначально ученые предполагали, что такое «моргание» звезды могло быть вызвано роем комет, закрывших ее свет от наблюдателей на Земле, однако в январе 2016 года американский астроном Брэдли Шефер обнаружил, что яркость KIC 8462852 непостижимым образом упала на 0,16 звездных величины за последний век, что поставило под сомнение эту теорию. Впоследствии ученые, работающие с телескопом «Кеплер», подтвердили то, что яркость этого светила падает.

Первооткрывательница этой звезды, Табета Бойджиан (Tabetha Boyjian), и ряд ученых из университета Калифорнии в Беркли, объявили в конце октября о начале наблюдений за этим светилом в рамках проекта Breakthrough Listen, запущенного в прошлом году Стивеном Хокингом и Юрием Мильнером для поисков разумной жизни за пределами Солнечной системы.

Помимо FAST, в данных наблюдениях принимают участие также другой крупный радиотелескоп – обсерватория в Грин-Бэнкс, одна из самых чувствительных радиотарелок в мире, которую, к примеру, использует и российский наземно-космический интерферометр «РадиоАстрон» в качестве наземной «половины» гигантского виртуального телескопа размером с Землю.

По словам Цзиня Чжу (Jin Zhu), директора Пекинского планетария, FAST может начать наблюдения за «звездой пришельцев» еще до полного завершения его строительства и приобретения им способности менять свою конфигурацию, однако в ближайшие два года это может быть невозможно из-за крайне плотной программы наблюдений, посвященных «серьезным» научным исследованиями.

Дополнительная проблема заключается в том, что китайские астрономы не уверены, что человечество сможет корректно интерпретировать искусственные сигналы, которые FAST в теории может получить из системы KIC 8462852, доказать, что они действительно были порождены инопланетянами и расшифровать их. Тем не менее, ученые надеются, что руководство FAST выделит им хотя бы минимальное количество наблюдательного времени в ближайшее время.