Йети это результат секретных военных генетических экспериментов?

Снежный человек. Йети. Бигфут. Гомин. У него множество имен, но при этом ученые до сих пор не знают, с кем (чем?) имеют дело: живым существом, по воле природы вынужденным скрываться в заснеженных горах, или же с плодом богатого человеческого воображения. Но возможен и третий вариант…







ЗДРАВСТВУЙ, БОЛЬШАЯ НОГА!

Самый главный аргумент в пользу реальности существования гомина — а именно так сейчас все чаще называют исследователи-гоминологи снежного человека — это многочисленные показания очевидцев, поразительно похожие меж собой.

В России первая зафиксированная встреча со снежным человеком произошла зимой 1947 года. Охотник из села Андреевка Джамбульской области встретил в горах сразу нескольких снежных людей. Сработал профессиональный инстинкт: он выстрелил в них, но, к своему удивлению, не попал. Йети мгновенно скрылись. Охотник же вернулся домой.

Бигфут, снятый Роджером Паттерсоном и Бобом Гимлином в 1967 году в Северной Калифорнии. Многие уверены, что существо было реальным, многие также думают, что видео было фальшивкой. Убедительных доказательств нет ни у одной из сторон

Молва гласит, будто спустя две недели его разбил паралич и он умер. Но это, скорее всего, басни: как показывает опыт, встречи со снежным человеком проходят без последствий. Йети никогда не проявлял прямой агрессии по отношению к людям, никогда не нападал на них. Видимо, человек ему не интересен — ни как противник, ни как гастрономическое блюдо.

Мировую известность снежному человеку принесла история, произошедшая в августе 1958 года с Рэем Уоллесом, жителем Сан-Диего. Будучи бульдозеристом в строительной фирме, он пришел на работу и увидел вокруг своей машины цепочку огромных следов, похожих на человеческие. Следы вели из леса, обходили бульдозер со всех сторон и снова уходили в лес, через который строители прокладывали дорогу.

На следующий день с легкой подачи Рэя о происшествии узнали все местные газеты. Журналисты тут же окрестили таинственное существо бигфутом (от слова bigfoot — «большеногий»), И хотя родственники Рэя впоследствии утверждали, что всю эту историю он выдумал для саморекламы, было поздно: о йети заговорили все кому не лень.

Уровень дискуссии был столь высок, что к ней подключились даже скептически настроенные советские ученые. Снежного человека вдруг узрели в самых разных уголках мира. Всюду, где есть снег и хоть какие-то горы, находились очевидцы, видевшие бигфута.

ДОНЕСЕНИЯ РАЗВЕДКИ

Сегодня о снежном человеке говорят гораздо реже, но видят его по-прежнему часто. Зимой 2006 года жители Арбажского района Кировской области едва ли не каждый день находили загадочные следы на снегу: 40 см в длину и 20 см в ширину. Можно только представить, насколько крупная «зверушка» облюбовала вятские берега…

Существо, попавшее на видео в лесу Пенсильвании. Бигфут или медведь?

Весной того же года охотники, избравшие для своего промысла самое северное графство Англии — Нортумберленд, неоднократно натыкались на огромные следы, оставленные, по их словам, не кем иным, как йети.

В этой же местности, рядом с озером Болам, сразу несколько групп охотников в одну и ту же ночь, но в разных районах наблюдали следующую картину: огромное мохнатое существо с рычанием выскакивало из леса, внимательно оглядывало людей, а спустя несколько секунд скрывалось в чащобе. Большинство очевидцев сошлись в описании необыкновенно ярких — горящих! — глаз неизвестного существа.

Скептики, однако, уверяют, что это происшествие легко объяснить разыгравшимся воображением участников охоты. Ведь рядом проходит дорога, по которой ночью машины едут с включенными фарами: вот вам и горящие глаза.

Кто прав, кто виноват — не разберешь, да, пожалуй, и не стоит. У теории существования снежного человека всегда были, есть и будут как противники, так и сторонники.

Весной 2006 года йети вновь был замечен — на этот раз в Китае. Снежный человек 2,5 м ростом, с ярко-рыжими волосами встретился охотнику в национальном заповеднике провинции Хубэй. Прибывшие на место события ученые обнаружили следы, похожие на человеческие, только слишком уж большие — длиной 40 см.

Аналогичные отпечатки находили также в Швейцарии, Канаде и сразу нескольких северных штатах США. Слишком уж широкая география для «разыгравшегося воображения».

ДВЕ СТРАНЫ, ОДИН СЦЕНАРИЙ

Вот тут-то и появляется третья версия: таинственный бигфут — не что иное, как военная разработка. На первый взгляд бред. Но только на первый.

Поклонники «военной» версии происхождения снежного человека связывают его появление с окончанием Второй мировой войны. А точнее, с осенью 1945 года: именно тогда результаты исследований ученых Германии — в самых разных областях науки — оказались в руках спецслужб СССР и США.

Как известно, нацисты ради науки не церемонились с «расходным материалом» — человеком. Многочисленные опыты на людях, эксперименты в области генетики должны были, по замыслу ученых-наци, в конце концов привести к появлению сверхчеловека, способного, в частности, противостоять морозам и стойко переносить глобальные похолодания.

Ученые из США и СССР продолжили эти исследования, ставя различные опыты на человекообразных обезьянах. Спустя некоторое время — в 1950-х годах — в обеих странах возникла острая необходимость в тестировании влияния радиации на живые организмы. А все мы приблизительно представляем, что это такое: разнообразие видов в результате мутации обеспечено. Плюс генная инженерия. В свете вышесказанного появление так называемых йети не выглядит чем-то нереальным.

Очень может быть, что вопреки мировым законам проводились и эксперименты на людях. И результатом генетических мутаций стал человек, значительно прибавивший в размерах и весе, а также обросший длинной шерстью. Разумеется, все эти опыты до сих пор строго засекречены, а потому мы не можем знать, насколько в действительности возможны столь серьезные преобразования на генетическом уровне. Остается только гадать.

Но вернемся непосредственно к снежному человеку. В Союзе его впервые увидели в 1947 году, то есть спустя 2 года после получения данных из Германии: срок достаточный для изучения материала и его доработки. В США из-за нехватки информации на создание снежного человека ушло 13 лет: Рэй Уоллес обнаружил гигантские следы у своего бульдозера в 1958 году.

Однако в обеих странах эксперимент протекал по одному сценарию — только так можно объяснить внешнюю схожесть «объектов», наблюдаемых в совершенно разных точках планеты.

Разумеется, и эта версия не поставит точку в споре о йети. Будут предложены еще миллионы разных теорий и толкований происхождения и существования снежного человека. Но, если верить пословице, рано или поздно все тайное становится явным.

Андрей ЕФИМОВ, Дмитрий СУЛАКШИН, журнал "Все загадки мира. Другое измерение", спецвыпуск №3, 2017

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