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В Малави бесчинствуют «охотники на вампиров»
26.02.2018 Интересное в мире
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Полиция африканского государства Малави арестовала 140 человек, которых подозревают в причастности к бандам, нападавшим на лиц, якобы занимающихся вампиризмом. Паника, связанная с предполагаемой активностью вампиров, охватила южные районы страны в середине сентября. :
Граждане одного из беднейших государств мира тут же сбились в банды линчевателей, которые начали атаковать подозрительных лиц. В результате беспорядков погибли по меньшей мере девять человек.
18 октября в Блантайре, втором по величине городе страны, толпа сожгла одного предполагаемого вампира и закидала до смерти камнями другого.
В результате возникших беспорядков миссия ООН в Малави вывела свой персонал из затронутых бесчинствами борцов с вампирами районов, объявив их опасными для посещения. Полиция предпринимает все возможные меры для того, чтобы волнения не перекинулись в другие части государства.
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