В Малави бесчинствуют «охотники на вампиров»

Граждане одного из беднейших государств мира тут же сбились в банды линчевателей, которые начали атаковать подозрительных лиц. В результате беспорядков погибли по меньшей мере девять человек.

18 октября в Блантайре, втором по величине городе страны, толпа сожгла одного предполагаемого вампира и закидала до смерти камнями другого.

В результате возникших беспорядков миссия ООН в Малави вывела свой персонал из затронутых бесчинствами борцов с вампирами районов, объявив их опасными для посещения. Полиция предпринимает все возможные меры для того, чтобы волнения не перекинулись в другие части государства.