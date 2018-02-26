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В Малави бесчинствуют «охотники на вампиров»

26.02.2018 Интересное в мире   Нет комментариев

В Малави бесчинствуют "охотники на вампиров"

Полиция африканского государства Малави арестовала 140 человек, которых подозревают в причастности к бандам, нападавшим на лиц, якобы занимающихся вампиризмом. Паника, связанная с предполагаемой активностью вампиров, охватила южные районы страны в середине сентября.

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Граждане одного из беднейших государств мира тут же сбились в банды линчевателей, которые начали атаковать подозрительных лиц. В результате беспорядков погибли по меньшей мере девять человек.

18 октября в Блантайре, втором по величине городе страны, толпа сожгла одного предполагаемого вампира и закидала до смерти камнями другого.

В результате возникших беспорядков миссия ООН в Малави вывела свой персонал из затронутых бесчинствами борцов с вампирами районов, объявив их опасными для посещения. Полиция предпринимает все возможные меры для того, чтобы волнения не перекинулись в другие части государства.

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Метки:  бесчинствуют, вампиров, Малави, охотники

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