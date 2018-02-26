Первая мировая война: корабли и сражения

Снежный человек. Йети. Бигфут. Гомин. У него множество имен, но при этом ученые до сих пор не знают, с кем (чем?) имеют дело: живым существом, по воле природы вынужденным скрываться в заснеженных горах, или же с плодом богатого человеческого воображения.... Подробнее