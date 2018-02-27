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На океанском дне у побережья Флориды нашли две подводные пирамиды
27.02.2018 Что от нас скрывали
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На океанском дне неподалеку от побережья Флориды находятся две огромные пирамиды. Об этом утверждает один из уфологов на основании изучения изображений, полученных посредством сервисов Google Maps и Google Earth. :
По словам Скотта, который представляется уфологом, пирамиды находятся рядом с островом Нью-Провиденс. Очертания пирамид довольно отчетливы, и их наличие доказывает, что остров населяли древние люди, возможно, представители ацтекской цивилизации.
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