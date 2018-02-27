Реклама

Gallery

1382630043_sem-kosmicheskih-zagadok-bez-otgadok_3 1398915722_ohota-na-mamontov-ne-sostoyalas-oni-vymerli-sami-ot-goloda_1 1400529246_Snimki-Kosmosa-kotorye-ne-afishiruet-NASA_12 1400529247_thumb_Snimki-Kosmosa-kotorye-ne-afishiruet-NASA_14 1401367866_thumb_10-samyh-zagadochnyh-snimkov-v-mire_13 1403751422_thumb_Gobustan-Puteshestvie-v-mir-predkov_6 1403751422_thumb_Gobustan-Puteshestvie-v-mir-predkov_9 1406837341_V-usloviyah-global-nogo-potepleniya-Severnyiy-Ural-i-Zapadnaya-Sibir-mogut-stat-istochnikom-povyshen

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

На океанском дне у побережья Флориды нашли две подводные пирамиды

27.02.2018 Что от нас скрывали   Нет комментариев

На океанском дне у побережья Флориды нашли две подводные пирамиды

На океанском дне неподалеку от побережья Флориды находятся две огромные пирамиды. Об этом утверждает один из уфологов на основании изучения изображений, полученных посредством сервисов Google Maps и Google Earth.

:


По словам Скотта, который представляется уфологом, пирамиды находятся рядом с островом Нью-Провиденс. Очертания пирамид довольно отчетливы, и их наличие доказывает, что остров населяли древние люди, возможно, представители ацтекской цивилизации.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  океанском, Пирамиды, побережья, Подводные, Флориды

Похожие сообщения:

?>