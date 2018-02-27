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Тайны Чапман. Они нас едят
27.02.2018 Гипотезы
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Паразиты, само это слово вызывает брезгливость и отвращение. Сразу представляются мерзкие твари, обитающие внутри нас и буквально пожирающие наши внутренности. Однако, отбросим эмоции. Как доказали последние научные исследования, паразиты — это сложные организмы, которые могут управлять поведением и сознанием своей жертвы. Неужели это они венец природы, а вовсе не человек? Можем ли мы победить в войне с этими созданиями?
—Почему паразитам удается выжить даже в космических катастрофах?
—Как черви сорвали планы Наполеона?
—Может ли токсоплазма превратить нас в смертников-камикадзе?
—Какие народные средства помогут избавиться от паразитов?
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