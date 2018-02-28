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Загадки человечества. Выпуск 70

28.02.2018 Гипотезы   Нет комментариев


Чтобы костюмчик хорошо сидел. Российские конструкторы изобрели кибер-одежду, способную восстановить организм после инсульта. Каким станет гардероб будущего;
— Святые Лев и Владимир. Почему жители Вьетнама почитают Толстого и Ленина. Что такое культ третьей эпохи спасения и зачем миролюбивой секте понадобилась собственная армия;
— Мы с тобой одной крови. Кто такие дети-маугли, как они адаптируются к миру людей и кто среди животных действительно способен стать матерью для человеческого детёныша;
— Шёпот призрака. Что такое феномен электрического голоса. Где и как его можно услышать;

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Метки:  Выпуск, Загадки, человечества

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